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Туризм

В Кремле рассказали, почему Путин любит отдыхать в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства предпочитает проводить отпуск в России.

Таежные каникулы Путина, 2019.
Таежные каникулы Путина, 2019.
kremlin.ru

По словам официального представителя Кремля, российский лидер делает это для для популяризации отдыха для россиян в родной стране.

«Он <Владимир Путин> говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знает», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вспоминая о недавней поездке Путина в тувинскую тайгу, он уточнил, что грибы, которые собирал президент, затем были съедены, пишет ura.ru. Аналогично глава государства поступает и с уловом после рыбалки.

Даже на отдыхе Путину приходится решать рабочие вопросы, так как важные для государства процессы никогда не прекращаются, уточнил пресс-секретарь президента.

Перед днем рождения Владимир Путин отправился в Сибирь, чтобы насладиться красотой осенней тайги. Во время поездки он гулял по лесу и собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Потом они устроили пикник. Фотосессию с «таежных каникул Путина впоследствии опубликовали на сайте Кремля.

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