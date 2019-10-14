В Кремле рассказали, почему Путин любит отдыхать в России

По словам официального представителя Кремля, российский лидер делает это для для популяризации отдыха для россиян в родной стране.

«Он <Владимир Путин> говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знает», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вспоминая о недавней поездке Путина в тувинскую тайгу, он уточнил, что грибы, которые собирал президент, затем были съедены, пишет ura.ru. Аналогично глава государства поступает и с уловом после рыбалки.

Даже на отдыхе Путину приходится решать рабочие вопросы, так как важные для государства процессы никогда не прекращаются, уточнил пресс-секретарь президента.

Перед днем рождения Владимир Путин отправился в Сибирь, чтобы насладиться красотой осенней тайги. Во время поездки он гулял по лесу и собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Потом они устроили пикник. Фотосессию с «таежных каникул Путина впоследствии опубликовали на сайте Кремля.