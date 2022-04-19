В Манжероке появится первый в России исторический парк о становлении древнего Алтая

Парк будет расположен вдоль прогулочного маршрута на самой вершине горы Малая Синюха.
Его создатели подчеркивают, что подобного парка под открытым небом нет во всей России.
«Хранитель Большого Алтая», по сути, это музей под открытым небом, посещение которого позволит каждому человеку окунуться в историю и соприкоснуться с многовековой культурой. Таким образом, курорт поведает гостю историю Большого Алтая как колыбели народов", — говорят владельцы курортной зоны.
Автор проекта — художник, член Союза художников России Аржан Ютеев. Концепция и эскиз проекта разработаны и согласованы.
Ранее altapress.ru рассказал о пяти местах на Алтае, где можно отдохнуть с палаткой.