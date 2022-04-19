19 апреля
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Туризм

В Манжероке появится первый в России исторический парк о становлении древнего Алтая

На курорте Манжерок в Республике Алтай появится тематический парк «Большой Хранитель Алтая», посвящённый истории становления региона в древности.

Горнолыжный комплекс "Манжерок".
Горнолыжный комплекс "Манжерок".
altai-republic.ru

Парк будет расположен вдоль прогулочного маршрута на самой вершине горы Малая Синюха.

Его создатели подчеркивают, что подобного парка под открытым небом нет во всей России.

«Хранитель Большого Алтая», по сути, это музей под открытым небом, посещение которого позволит каждому человеку окунуться в историю и соприкоснуться с многовековой культурой. Таким образом, курорт поведает гостю историю Большого Алтая как колыбели народов", — говорят владельцы курортной зоны.

Автор проекта — художник, член Союза художников России Аржан Ютеев. Концепция и эскиз проекта разработаны и согласованы.

Ранее altapress.ru рассказал о пяти местах на Алтае, где можно отдохнуть с палаткой.

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