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Туризм

В Минздраве предостерегли от новогодних поездок за рубеж

лавный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рекомендовал по возможности не планировать встречу грядущих праздников за рубежом из-за штамма коронавируса «омикрон», сообщает РИА «Новости».

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com

«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма „омикрон“ желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — заявил Чуланов.

По его словам, вакцинация сейчас — это эффективный способ защиты организма от коронавируса. Чуланов также напомнил о детской вакцине Гам-Ковид-Вак-М, пишет Газета.Ru. Она подходит для детей старше 12 лет, безопасна и может применяться для тех, у кого хронические заболевания или ослабленная иммунная система.

Между тем ради иностранных вакцин россияне массово собрались поехать в европейскую страну на Новый год. Ранее туроператоры предсказали увеличение интереса к вакцинным турам за границу в 2022 году. По их словам, такие поездки станут более востребованными на фоне новостей о том, что россияне, которые привились иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат, действующий полгода.

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