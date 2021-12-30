В Минздраве предостерегли от новогодних поездок за рубеж

«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма „омикрон“ желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — заявил Чуланов.

По его словам, вакцинация сейчас — это эффективный способ защиты организма от коронавируса. Чуланов также напомнил о детской вакцине Гам-Ковид-Вак-М, пишет Газета.Ru. Она подходит для детей старше 12 лет, безопасна и может применяться для тех, у кого хронические заболевания или ослабленная иммунная система.

Между тем ради иностранных вакцин россияне массово собрались поехать в европейскую страну на Новый год. Ранее туроператоры предсказали увеличение интереса к вакцинным турам за границу в 2022 году. По их словам, такие поездки станут более востребованными на фоне новостей о том, что россияне, которые привились иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат, действующий полгода.