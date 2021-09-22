Вакцинные путевки в Сербию и Германию стали продавать россиянам. Стоимость туров

С их помощью российские путешественники смогут поставить прививку препаратом, который одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), рассказала «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Из-за того, что ВОЗ пока не признала российские вакцины, граждане РФ ищут способы, как привиться препаратом, одобренным организацией. Признание вакцин ВОЗ позволяет людям путешествовать по всему миру.

«В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ. Среди самых популярных стран для вакцинных туров — Сербия и Германия», — пояснила Ломидзе.

Спрос на вакцинные туры есть. Запросы поступают от россиян, которые часто путешествуют за границу к родственникам или по учебе.

Что входит и цена

Российские туроператоры предлагают вакцинные путевки на три дня в Сербию. В них входит авиаперелет, нахождение в гостинице, питание, трансферы, запись на вакцинацию, ассистента в качестве сопровождающего на прививку, все таксы и сборы, медицинская страховка, пишет polit.ru.

Цена тура с перелетом начинается от 50 тыс. рублей на одного туриста. Без перелета путевка обойдется не менее 21 тыс. рублей.

Сербия бесплатно прививает иностранцев препаратами на выбор Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca или Sinopharm. Для россиян виза в страну не требуется. Для въезда в Сербию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста.

В Германии прививки от ковида для иностранцев платные. Чтобы вакцинироваться препаратом Pfizer/Biontech в Мюнхене, нужно заплатить €580 или 50 тыс. рублей за одну дозу на человека. Всего нужно два компонента.

Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене составит €870 с человека или 75 тыс. рублей. Это однокомпонентный препарат.

В стоимость услуги помимо вакцинации войдет оформление медицинского приглашения. Дополнительно нужно заплатить за услуги переводчика — это от €60 в час (нужно не менее двух часов). Перелет и проживание оплачиваются отдельно.

Самостоятельно записаться на прививку или прибыть на место вакцинации без предварительной записи через туроператора иностранцам нельзя.

Вакцинация. CC0

«Спутник V»

ВОЗ 16 сентября приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В июне организация выявила нарушения на одном из российских предприятий, производящих «Спутник V», — «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе. Нарекания у экспертов вызвал в том числе контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины.

Между тем Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) не хватает данных по российской вакцине «Спутник V» — именно поэтому российский препарат не может пройти регистрацию, заявил представитель агентства Марко Кавалери.

Из-за нехватки информации EMA пока не может озвучить конкретные даты регистрации «Спутника V».

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января.

Среди европейских стран «Спутник V» признают Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония.

Одобрено

ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцины от коронавируса от американских компаний Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, европейской AstraZeneca, китайских Sinopharm, Sinovac, а также индийской Serum Institute of India.