По вопросу одобрения вакцины «Спутник V» эксперты вновь могут приехать в Россию

Контакты российских производителей вакцины «Спутник V» и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках процедуры одобрения российского препарата продолжаются в конструктивном ключе, сообщает ТАСС .

В скором времени делегация ВОЗ может вновь посетить РФ, сообщил источник агентства.

«Очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время», — сказал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам замруководителя Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктора Жарбаса Барбоса, «во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства „Спутника V“, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства».

Эти практики представляют собой систему, гарантирующую производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества ВОЗ

Ранее в этом году ВОЗ провела инспекцию четырех из семи российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины «Спутник V», опубликовав замечания по работе одной из них, пишет bfm.ru. По сообщению Минпромторга РФ, после устранения предприятием замечаний, которое ведется, эксперты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки.

Между тем Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) не хватает данных по российской вакцине «Спутник V» — именно поэтому российский препарат не может пройти регистрацию, заявил представитель агентства Марко Кавалери.

Из-за нехватки информации EMA пока не может озвучить конкретные даты регистрации «Спутника V».

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января.