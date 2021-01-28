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Туризм

В районах Алтая, где не хватает гостиниц, появятся глэмпинги

В 2021 году в Алтайском крае и Республике Алтай построят первые глэмпинги. Это мобильные домики, шатрs или сферы посреди дикой природы.

Глэмпинг в горах.
Глэмпинг в горах.
CC0

Глэмпинг — это разновидность кэмпинга, но с более комфортными условиями. Там есть горячая вода, кровати, мебель. Слово «глэмпинг» произошло от фразы «гламурный кемпинг» (glamorous camping).

В крае глэмпинг с юртами начнут строить на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» на средства Ростуризма. Гости смогут оценить воссозданный быт тюрков-кочевников.

Глэмпинги появятся и в районах Республики Алтай, где не хватает средств размещения повышенной комфортности.

«В прошлом году не весь спрос туристов был удовлетворен в части благоустроенных средств размещения и сейчас предприниматели, которые собираются начинать бизнес в этой сфере, ориентируются уже на этого потребителя. Модное направление, которое поддерживает Ростуризм, это создание глэмпингов. Регион выиграл два гранта на создание глэмпингов там, где недостаточно развита инфраструктура. Надеюсь, к новому сезону они запустятся. Это наиболее быстрая форма возведения средств размещения», — цитирует ТАСС председателя Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяну Зяблицкую.

Ранее сообщалось, что в Белокурихе планируют построить пятизвездочный отель. Он станет первым такого класса в регионе.

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