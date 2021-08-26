В Республике Алтай проходят экскурсии по Телецкому озеру «в компании» с Николаем Дроздовым

Известный ученый, на чьих передачах выросло не одно поколение, рассказывает легендарную историю «Пионера Алтая», познакомит слушателей с уникальной природой Телецкого озера и Алтайского заповедника, особенностями климата и ландшафта региона. Однако большая часть экскурсии посвящена животным прителецкой тайги.
Как отмечается в посте, проект записи аудио-экскурсии длился несколько месяцев.
«От получения согласия на озвучание до согласования текста и самой записи. Николай Николаевич не всем дает добро. У него есть свои принципы и ценности, по которым он отбирает проекты», — говорится в сообщении.
При этом сначала команда «Пионера» получила отказ. НО благодаря помощи и поддержке руководителя горной группы Программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» Юрия Баденкова проект все же состоялся.
«Теперь на теплоходе „Пионер Алтая“ звучит знакомый с детства голос Николая Дроздова — человека, которого в нашей стране знают все», — отметил автор поста.
Справка
«Пионер Алтая» — одна из достопримечательностей Телецкого озера. Это теплоход типа ОМ проекта 780. Судно получило известность благодаря операции по его перегону с завода на Телецкое озеро по Единой глубоководной системе, Северному морскому пути, Обской губе, рекам Обь и Бия, а также из-за операции по его восстановлению в 2009—2014 годах.