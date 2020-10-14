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Туризм

Только южные курорты обогнали Алтай в рейтинге популярных локаций для зимнего отдыха

Большинство россиян для отпуска зимой предпочитают Кавказ, Крым и Краснодарский край. Алтай идет сразу после южных курортов, судя по рейтингу, составленному сервисом Tvil.ru на основе опроса пользователей в соцсетях.

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

35.96% участников опроса выбрали для зимнего отдыха курорты Кавказских Минеральных Вод, Крыму голоса отдали 20.22%, третье место получил Краснодарский край — 12.36%.

Алтай выбрали 6.74%.

10 самых желанных направлений для отдыха зимой 2020 — 2021

  • Кавказские Минеральные Воды, 35.96%
  • Крым, 20.22%
  • Краснодарский край, 12.36%
  • Алтай, 6.74%
  • Урал, 5.62%
  • Мурманская область, 4.49%
  • Озеро Байкал, 4.49%
  • Великий Устюг, 4.49%
  • Приэльбрусье, 3.37%
  • Кострома, 2.25%

Ранее туристы назвали Алтай одним из лучших мест для укрепления психического здоровья. Лидером успокоения стал Крым.

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