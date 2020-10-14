Только южные курорты обогнали Алтай в рейтинге популярных локаций для зимнего отдыха

35.96% участников опроса выбрали для зимнего отдыха курорты Кавказских Минеральных Вод, Крыму голоса отдали 20.22%, третье место получил Краснодарский край — 12.36%.
Алтай выбрали 6.74%.
10 самых желанных направлений для отдыха зимой 2020 — 2021
- Кавказские Минеральные Воды, 35.96%
- Крым, 20.22%
- Краснодарский край, 12.36%
- Алтай, 6.74%
- Урал, 5.62%
- Мурманская область, 4.49%
- Озеро Байкал, 4.49%
- Великий Устюг, 4.49%
- Приэльбрусье, 3.37%
- Кострома, 2.25%
Ранее туристы назвали Алтай одним из лучших мест для укрепления психического здоровья. Лидером успокоения стал Крым.