В Россию из-за границы вернулись около 75 тысяч туристов

В Россию из-за границы вернулись около 75 тыс. туристов, которые пользовались услугами турагентств, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram.

Всего вернулись около 80% из организованных туристов. Туроператоры продолжают вывозить российских путешественников специальными чартерными или регулярными стыковочными рейсами через третьи страны, пишет РБК.

Большинство организованных туристов из России находятся в Египте, отметила Догузова, еще часть — в Турции, ОАЭ и Доминикане, Вьетнаме, Таиланде и других странах.

«Аэрофлот» вывезет россиян из Хургады, Шарм-эш-Шейха, Коломбо и Антальи 16 марта. На следующий день запланированы рейсы из Стамбула, Пхукета и Дубая. 18 марта авиакомпания совершит полет из Бангкока, а 19 марта — из Виктории (Канада). Пассажиры с билетами «Аэрофлота» туда-обратно смогут полететь в Россию бесплатно, клиенты других перевозчиков должны спросить о возможности перелета этими рейсами.

Между тем в Таиланде, Египте, ОАЭ, на Мальдивах, в странах Латинской Америки и др. остаются путешественники, которые не пользовались услугами туроператоров.

Форму о вывозе на «Госуслугах» заполнили более 10,5 тыс. самостоятельных туристов. Из них 9 тыс. указали, что имели обратные билеты, но рейсы не состоялись.

Ростуризм рекомендовал оказавшимся в такой ситуации связаться с первоначальным авиаперевозчиком. При наличии свободных мест в самолетах ведомство вывозит туристов чартерными рейсами, а консульство может продлить период легального пребывания в стране.