Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм
148

В Сети появился короткий фильм об экстремальном путешествии по Алтаю

Группа путешественников доехала по бездорожью до ледника Актру в Гороном Алтае. Среди них был оператор Александр Шапошников, он сделал и выложил в интернет фильм о поездке.

Актру.
Актру.
vk.com/hamstergirl

Экстремалы передвигались на внедорожниках по грязи. Путь им осложнил снег, но они все же добрались до намеченной точки своего путешествия. Зрители фильма отметили в комментариях красоту кадров и природы Алтая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость