В Сети появился короткий фильм об экстремальном путешествии по Алтаю

Экстремалы передвигались на внедорожниках по грязи. Путь им осложнил снег, но они все же добрались до намеченной точки своего путешествия. Зрители фильма отметили в комментариях красоту кадров и природы Алтая.
Группа путешественников доехала по бездорожью до ледника Актру в Гороном Алтае. Среди них был оператор Александр Шапошников, он сделал и выложил в интернет фильм о поездке.
Экстремалы передвигались на внедорожниках по грязи. Путь им осложнил снег, но они все же добрались до намеченной точки своего путешествия. Зрители фильма отметили в комментариях красоту кадров и природы Алтая.
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