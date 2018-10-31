Загадочное алтайское Беловодье и Белуха вошли в топ-10 мест мистического туризма в России

Две алтайские достопримечательности вошли в топ-10 мистических туристических мест в России. Легендарная страна свободы и праведников Беловодье и самая высокая и капризная гора Белуха заняли заняли соответственно 5 и 6 место рейтинга, который подготовило аналитическое агенство ТурСтат .

В рейтинг вошли места, по которым люди путешествуют ради знакомства с духами, призраками и загадочной историей достопримечательностей. Агенство составило топ на основе анализа популярности мест и отзывов туристов в интернете.

Оказалось, что любители чего-то потустороннего и загадочного в первую очередь отправляются в Крым, на Байкал и, конечно, в горы Алтая.

Первую десятку топа вошли: крымские мыс Фиолент и горный монастырь Качи-Кальон, остров Ольхон на Байкале, озеро Светлояр в Нижегородской области, Беловодье и гора Белуха, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.

Что за загадочная страна Беловодье?

Кадр из фильма «Беловодье. Тайны затерянной страны». ivdkino.ru

В старообрядческом рукописном сочинении «Путешественник» (или «Путеводитель»), распространявшемся в первой четверти XIX века, описана таинственная страна Беловодье. Автор текста рассказывает, что эту страну населяют потомки православных христиан и бежавших от гонений русских. В Беловодье нет воровства и других преступлений, нет светского суда, а управляют всем народ и духовные власти. Климат в этой стране суров: там бывают и морозы, и сильные грозы, и землетрясения. По преданию, в стране «несть числа» драгоценных камней и дорогого бисера, говорится в исследовании.

Исследователи считают, что происхождение легенды о Беловодье связана с русской колонизацией Горного и Рудного Алтая. Маршрут в «Путешественнике» совпадает с одним из традиционных для XIX века направлений переселенческого движения. Из северной и центральной части европейской России люди переселялись на Алтай. Старообрядцы активно распространяли слухи про Беловодье.

Николай Рерих записал легенду о том, что Беловодье находится неподалеку от Алтая. Согласно ей, нужно идти через Богогорши, Кокуши и Ергор. Там, за священной долиной, находилась страна, в которой «живет Высшее знание и Высшая мудрость на спасение всего будущего человечества». Рерих связывал эту обетованную землю с Шамбалой и считал, что легенда о Беловодье пришла на Алтай от буддистов.

Почему гора Белуха окутана тайнами и мистикой?

Озеро Ак-кем у подножия Белухи. Лидия Соколова

Белуха находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По ней проходит граница России и Казахстана. Местные считают гору священной. Алтайцы верят, что на Белухе обитает богиня Умай — это высшее женское божество у тюркских народов, покровительница матерей и помощница в родах Эзотерики же искали рядом с Белухой вход в Шамбалу.

У подножья Белухи есть множество мистических мест. Во-первых, долина реки Ярлу. Здесь находится огромный и нетипично гладкий для этих мест белый камень. Его называют Камень-Мастер или Камень Шамана, он почитаем у последователей Рериха. На нем нередко можно наблюдать медитирующих людей — они сидят или лежат на камне с закрытыми глазами. Вокруг него соорудили небольшой городок. Во-вторых, Озеро горных духов. Оно примечательно своей прозрачной водой — ее практически не видно. Иногда люди не могут рассмотреть границу между водой и воздухом. Когда дует ветерок, то вода как бы «появляется» — из-за ряби на поверхности. Прозрачность озера создает эффект волшебства.

Загадочность Белухи придает и ее неприступность: только опытные инструкторы-альпинисты, которые совершают регулярные восхождения и знают актуальные маршруты, могут водить группы туристов на вершины Белухи. Для остальных путешествие на знаменитую гору крайне опасно.

Первым на Белуху попытался взойти англичанин Самуэль Тернер в 1903 или 1904 году, но не смог. Альпинистами, впервые покорившими гору, стали братья Борис и Михаил Троновы. Это произошло в 1914 году после трех неудачных попыток.

Самый знаменитый альпинист в истории Райнольд Месснер, который первым взошел на все 14 гор «восьмитысячников», в 1996 году не дошел до вершины Белухи из-за плохой погоды. Он назвал ее «горой с характером».

Говорят, что восхождение на Белуху сложнее, чем на многие другие вершины с такой же или даже большей высотой. Причина в том, что гора «дышит» — то есть меняется каждый год. Ледники двигаются, из-за небольших землетрясений часто происходят камнепады и лавины. И там, где еще недавно были тропы, появляются непроходимые участки и разломы.

Переменчивая погода тоже создает препятствия для восхождения. На горе часто дуют ветра и случаются метели. Нужно точно знать в какое время суток преодолевать отдельные участки. Например, днем из-за солнца снег становится рыхлым и почти непроходимым, ледники подтаивают и идти по ним бывает опасно.