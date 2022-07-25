Венесуэльским какао будут угощать гостей на Сибирском фестивале чая

Какао на фестиваль прямо из Венесуэлы привезет одна из участниц.

«В стране я оказалась в качестве переводчика и не могла не обратить внимание на то, что Венесуэла — страна нефти, какао, кофе и рома. Я привезу три разных какао порошка. Один — в чистом виде какао. Два других — смеси, которые создал мой знакомый, местный начинающий шоколатье. Пока мы будем дегустировать какао, я расскажу, как его делают, как оно растёт и выглядит. А ещё мы сможем с вами полюбоваться какао плодом и какао зёрнами, которые я тоже возьму с собой», — рассказала девушка.