Венесуэльским какао будут угощать гостей на Сибирском фестивале чая

Какао на фестиваль прямо из Венесуэлы привезет одна из участниц.
«В стране я оказалась в качестве переводчика и не могла не обратить внимание на то, что Венесуэла — страна нефти, какао, кофе и рома. Я привезу три разных какао порошка. Один — в чистом виде какао. Два других — смеси, которые создал мой знакомый, местный начинающий шоколатье. Пока мы будем дегустировать какао, я расскажу, как его делают, как оно растёт и выглядит. А ещё мы сможем с вами полюбоваться какао плодом и какао зёрнами, которые я тоже возьму с собой», — рассказала девушка.
Организаторы фестиваля предлагают на четыре дня «отключиться от всех волнений» и «погрузиться во взаимодействие с чаем, природой и интересными людьми».
В экопоселении будут проходить различные мастер-классы, телесные практики, лекции от чайных экспертов и многое другое.
Стоимость посещение — 1500 рублей за один день, 4000 рублей за все четыре дня.
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