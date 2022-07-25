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Туризм

Венесуэльским какао будут угощать гостей на Сибирском фестивале чая

С 28 по 31 июля в экопоселении Чачжаевка в селе Алтайском пройдет Сибирский фестиваль чая. Участников обещают угостить самыми необычными напитками, в том числе венесуэльским какао.

Какао, шоколад
Какао, шоколад
СС0

Какао на фестиваль прямо из Венесуэлы привезет одна из участниц.

«В стране я оказалась в качестве переводчика и не могла не обратить внимание на то, что Венесуэла — страна нефти, какао, кофе и рома. Я привезу три разных какао порошка. Один — в чистом виде какао. Два других — смеси, которые создал мой знакомый, местный начинающий шоколатье. Пока мы будем дегустировать какао, я расскажу, как его делают, как оно растёт и выглядит. А ещё мы сможем с вами полюбоваться какао плодом и какао зёрнами, которые я тоже возьму с собой», — рассказала девушка.

Организаторы фестиваля предлагают на четыре дня «отключиться от всех волнений» и «погрузиться во взаимодействие с чаем, природой и интересными людьми».

В экопоселении будут проходить различные мастер-классы, телесные практики, лекции от чайных экспертов и многое другое.

Стоимость посещение — 1500 рублей за один день, 4000 рублей за все четыре дня.

Ранее в Сростках прошел Шукшинский фестиваль. Аltapress.ru выяснил, откуда приехали гости.

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