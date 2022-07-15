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Жизнь

Выловил и тут же приготовил. В Алтайском крае пройдет фестиваль ухи

16 июля в селе Новичиха Алтайского края впервые пройдет фестиваль «Ухи хватит на всех!», пишет «Алтайская правда».

Уха.
Уха.
CC0

Начнется он с пяти утра на на озере Кирпичка, где участники начнут рыбачить. Самых удачливых рыбаков наградят вечером.

На фестивале будут проходить различные мастер-классы, игры и конкурсы. Для детей подготовят игровые площадки и фотозоны.

Центральным событием станет дегустация ухи.

Также на фестивале ухи пройдет концерт с участием коллективов из Поспелихинского, Мамонтовского, Романовского и Егорьевского районов.

Ранее в селе Дружба Целинного района впервые прошел фестиваль «Мясной замес», а в Новоалтайске после долгого перерыва прошел долгожданный фестиваль исторической реконструкции.

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