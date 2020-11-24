Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Впервые за шесть лет отменяется «Алтайская зимовка»

Официальное открытие туристического сезона в крае под названием «Алтайская зимовка» перенесли на 2021 год из-за запрета на массовые мероприятия.

«Алтайская зимовка-2019».
«Алтайская зимовка-2019».
Ирина Пергаева

В связи с пандемией Роспотребнадзор не разрешил массово водить возле Катуни хороводы и есть горячие блины, запивая медовухой.

В 2019 году этот праздник собрал порядка 7 тыс. человек только в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» и на озере Светлом в лебедином заказнике.

«На бесконечные звонки тех, кто надеялся побывать на ярком празднике (а год назад „Алтайская зимовка“ возглавила сибирский топ встречи зимы), организаторы вынуждены отвечать: нет, в этом году долгожданное событие впервые за шесть последних лет не состоится», — сообщил «Алтайтурцентр».

Птицы на озере Лебедином (Светлом).
Птицы на озере Лебедином (Светлом).
altaipriroda.ru

Но любоваться лебедями жителям и гостям края никто не запретит. Сотни белоснежных птиц уже прилетели на озеро в Советском районе, десятки — на Бийскую полынью, а туристические компании организуют регулярные туры выходного дня.

Ранее сообщалось, что власти компенсируют алтайскому турбизнесу затраты в период пандемии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость