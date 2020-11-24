Впервые за шесть лет отменяется «Алтайская зимовка»

Официальное открытие туристического сезона в крае под названием «Алтайская зимовка» перенесли на 2021 год из-за запрета на массовые мероприятия.

В связи с пандемией Роспотребнадзор не разрешил массово водить возле Катуни хороводы и есть горячие блины, запивая медовухой.

В 2019 году этот праздник собрал порядка 7 тыс. человек только в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» и на озере Светлом в лебедином заказнике.

«На бесконечные звонки тех, кто надеялся побывать на ярком празднике (а год назад „Алтайская зимовка“ возглавила сибирский топ встречи зимы), организаторы вынуждены отвечать: нет, в этом году долгожданное событие впервые за шесть последних лет не состоится», — сообщил «Алтайтурцентр».

Птицы на озере Лебедином ( Светлом). altaipriroda.ru

Но любоваться лебедями жителям и гостям края никто не запретит. Сотни белоснежных птиц уже прилетели на озеро в Советском районе, десятки — на Бийскую полынью, а туристические компании организуют регулярные туры выходного дня.

Ранее сообщалось, что власти компенсируют алтайскому турбизнесу затраты в период пандемии.