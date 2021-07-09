9 июля
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Туризм

Всех туристов в Краснодарском крае обяжут поставить прививку в течение трех дней

С 1 августа все непривитые от коронавируса туристы, приезжающие на курорты Краснодарского края, должны будут не только сдать ПЦР-тест, но и вакцинироваться в течение трех суток после прибытия. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram.

Сочи.
Сочи.
архив группы компаний "Авиафлот"

По словам губернатора, это решение он принял совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Последние две недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за всё время с начала пандемии. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон», — пишет Кондратьев.

C 1 августа все непривитые туристы должны будут сдать ПЦР-тест и вакцинироваться от COVID-19 в течение трех суток после прибытия.

«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины», — добавил губернатор.

Сейчас на курортах Краснодарского края разрешено заселять гостей при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать всех россиян, чтобы претендовать на звание страны, чей опыт в борьбе с ковидом является «самым передовым».

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