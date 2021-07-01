Власти Краснодарского края все-таки изменили правила въезда для туристов

Власти Краснодарского края изменили свое решение и разрешили селить в отели с 1 августа не только привитых, но и переболевших коронавирусом туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе власти Краснодарского края запретили гостиницам принимать постояльцев без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса с 1 июля. Подразумевалось, что с 1 августа селить можно будет только вакцинированных — кроме тех, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке.

По новым требованиям, в отели можно селить также тех туристов, которые переболели коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские авиакомпании собираются отменить «минимум половину рейсов» в города Краснодарского края — из-за того, что не могут выполнить требования о ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей.

Ассоциация туроператоров России также нашла решение властей Краснодарского края о допуске на курорты только привитых туристов невыполнимым.

В то же время исследование сервиса SuperJob показало, что ради отпуска на курортах Краснодарского края — в Сочи и Анапе — готовы вакцинироваться всего 3% россиян.