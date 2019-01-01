Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм
95

Вступили в силу ограничения на беспошлинный ввоз импорта

С января таможенные власти России вместе с государствами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) вводят ограничения на ввоз продуктов и товаров личного пользования из-за рубежа.

Поезд. Пассажиры.
Поезд. Пассажиры.
СС0

Теперь туристы не смогут ввозить купленное на родину беспошлинно, если его вес превышает 25 кг, а стоимость — 500 евро.

На авиапассажиров исключение не распространяется, пишет «Росбалт».

Предыдущая норма была на уровне 1500 евро и 50 кг.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость