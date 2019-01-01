Вступили в силу ограничения на беспошлинный ввоз импорта

Теперь туристы не смогут ввозить купленное на родину беспошлинно, если его вес превышает 25 кг, а стоимость — 500 евро.
На авиапассажиров исключение не распространяется, пишет «Росбалт».
Предыдущая норма была на уровне 1500 евро и 50 кг.
С января таможенные власти России вместе с государствами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) вводят ограничения на ввоз продуктов и товаров личного пользования из-за рубежа.
Теперь туристы не смогут ввозить купленное на родину беспошлинно, если его вес превышает 25 кг, а стоимость — 500 евро.
На авиапассажиров исключение не распространяется, пишет «Росбалт».
Предыдущая норма была на уровне 1500 евро и 50 кг.
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