Эмигрировавшего в Болгарию барнаульца задержали за контрабанду древних икон

Барнаульский пенсионер в декабре 2017 года, перед выездом на Балканы, подал в барнаульскую таможню декларацию на контейнер с личными вещами.

Этот контейнер проверили на таможне в Новороссийке, из порта которого контейнер должен был по Черному морю отправиться в Болгарию. Среди личных вещей отправителя нашли две иконы, о которых барнаулец ничего не сообщил в декларации. По оценке специалистов, эти предметы стоят 105 тыс. руб.

Эксперты заключили, что иконы относятся к категории культурных ценностей и для их вывоза за пределы Российской Федерации требуются разрешительные документы.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такую контрабанду — 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.