На Алтае поймали иностранца, который вывозил за границу тысячи старинных противогазов

Более 6 000 противогазов пытался незаконно вывезти из Алтайского края 38-летний казахстанец. Однако бдительные пограничники сумели обнаружить груз двойного назначения и вернуть товар на родину.
Задержали нарушителя еще в конце декабря 2017 года на автомобильном пункте пропуска "Кулунда". Гражданин Казахстана ехал из России на грузовом автомобиле DAF с прицепом. Пограничники обнаружили в машине деревянные ящики с тысячами советских противогазов марки ГП-5. Разрешительных документов на перемещение груза двойного назначения, в отношении которого осуществляется экспортный контроль, у иностранца не было.
Во время дознания правоохранители установли, что отправителем груза оказалась барнаульская фирма, которая занимается различными видами коммерческой деятельности: от строительства до торговли зерном, табаком и семенами. А получателем оказался житель Казахстана.
Товар был изъяты и направлены на исследование, которое показало, большинство этих масок оказались пригодными для использования. Сейчас выясняется, где грузоотправитель взял противогазы и как получатель хотел их использовать, сообщили в краевом погрануправлении.
Редкая статья УК
Возбуждено уголовное дело по довольно редкой для нашего края статье УК: ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники). Дело расследует краевая таможня.
Если будет доказана вина подозреваемых, то по статье о такой контрабанде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Не первый случай
В начале 2013 года из Алтайского края уже пытались вывезти более 600 противогазов на общую сумму более двух миллионов рублей. В результате лица, причастные к данной противоправной деятельности, в судебном порядке были привлечены к уголовной ответственности, рассказали в Алтайской таможне.
Справка
Гражданский противогаз модель 5 или ГП-5 — фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека. Выпускался в период с 1961 года по 1989 год. С учётом выявленных недостатков при эксплуатации гражданского противогаза ГП-5 была произведена его модернизация, получившая название гражданский противогаз модель 5 модернизированный — ГП-5М.
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