На Алтае раскрыли канал доставки сильнодействующего допинга из Белоруссии

В этой посылке сотрудники линейного отдела полиции нашли стеклянные тюбики с анаболическими стероидами в объеме 70 мл.

Выяснилось, что к противоправным действиям пенсионерку привлек ее 23-летний внук, проживающий в Барнауле.

В отношении парня заведено уголовное дело по статье о контрабанде. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.