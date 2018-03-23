На Алтае раскрыли канал доставки сильнодействующего допинга из Белоруссии

Транспортные полицейские из Рубцовска задержали в Горняке пожилую женщину, которая получала на почте из Белоруссии посылку с сильнодействующим препаратом, запрещенным к свободному обороту в России.
В этой посылке сотрудники линейного отдела полиции нашли стеклянные тюбики с анаболическими стероидами в объеме 70 мл.
Выяснилось, что к противоправным действиям пенсионерку привлек ее 23-летний внук, проживающий в Барнауле.
В отношении парня заведено уголовное дело по статье о контрабанде. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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