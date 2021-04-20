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Туризм

За рост цен на отдых будут штрафовать российские гостиницы

В России намерены штрафовать отели и гостиницы за необоснованный рост цен на размещение, сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

Сочи.
Сочи.
СС0

«Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке», — сказала Лысенкова.

Подготовленные совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), разъяснения о штрафах будут направлены в отели и гостиницы, пишет ТАСС.

Между тем стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем выросла на 50% после ввода ограничений на перелеты в Турцию. Путевки на майские праздники подорожали на 112%, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что в 2021 году летний отдых в санаториях двух Алтаев оказался одним из самых дорогих в Сибири и даже России по версии портала бронирования Санатории-России.рф.

Бюджетные санатории Сибири

В пятерку самых недорогих регионов Сибири для летнего отдыха вошли Томская (2 390 рублей в сутки), Кемеровская (2 550 рублей), Омская (2 720 рублей), Иркутская (2 860 рублей) области и Красноярский край (3 200 рублей).

Ранее стало известно, что перелет Москва — Горно-Алтайск за два года подешевел на 60%.

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