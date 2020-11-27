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Туризм

Жители австрийской деревни Fucking сменили название из-за надоевших туристов

Власти деревни Fucking (Фуккинг), расположенной в Верхней Австрии, сменили название из-за наплывов туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал oe24.

Деревня Фуккинг в Австрии.
Деревня Фуккинг в Австрии.
https://t.me/rian_ru

Местная власть решила немного подкорректировать название деревни. С 1 января 2021 года поселение «превратится» в Fugging.

«Решение уже принял местный совет», — заявила бургомистр Андреа Хольцнер.

Она подчеркнула, что процесс еще идет, но до января вопрос должны решить.

Местных жителей не устраивает, что из-за многочленных упоминаний в СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов.

Приезжие люди постоянно фотографируют табличку, делают селфи. Кроме того, «знак» часто воруют — из-за этого его даже забетонировали и приварили.

Ранее в Сочи депутаты переименовали реку Хероту из-за неблагозвучного названия.

Деревня известна под именем «Фуккинг» как минимум с 1070 года. Сейчас в поселке проживают немногим более ста человек.

Название образовано добавлением к имени некоего Фокко, который жил в тех местах в VI веке, древнегерманского суффикса «Инг», означающего «люди». Таким образом, название означает «место людей Фокко».

Примечательно, что в 30 минутах езды от Фуккинга — в Германии, по другую сторону границы — расположен поселок Петтинг (Petting).

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