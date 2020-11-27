Жители австрийской деревни Fucking сменили название из-за надоевших туристов

Местная власть решила немного подкорректировать название деревни. С 1 января 2021 года поселение «превратится» в Fugging.
«Решение уже принял местный совет», — заявила бургомистр Андреа Хольцнер.
Она подчеркнула, что процесс еще идет, но до января вопрос должны решить.
Местных жителей не устраивает, что из-за многочленных упоминаний в СМИ и соцсетях деревня привлекает множество туристов.
Приезжие люди постоянно фотографируют табличку, делают селфи. Кроме того, «знак» часто воруют — из-за этого его даже забетонировали и приварили.
Ранее в Сочи депутаты переименовали реку Хероту из-за неблагозвучного названия.
Деревня известна под именем «Фуккинг» как минимум с 1070 года. Сейчас в поселке проживают немногим более ста человек.
Название образовано добавлением к имени некоего Фокко, который жил в тех местах в VI веке, древнегерманского суффикса «Инг», означающего «люди». Таким образом, название означает «место людей Фокко».
Примечательно, что в 30 минутах езды от Фуккинга — в Германии, по другую сторону границы — расположен поселок Петтинг (Petting).