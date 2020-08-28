Правнук Агаты Кристи переименовал ее роман «Десять негритят»

Правнук писательницы Агаты Кристи Джеймс Причард добился переименования ее романа «Десять негритят». Теперь во Франции книга будет продаваться под названием «Их было десять», пишет РИА «Новости»

По сюжету книги, на Негритянском острове оказываются 10 человек. На нем орудует преступник — и с убийством каждого человека исчезает одна маленькая фарфоровая статуэтка в виде негритенка.

Свое желание переименовать роман Причард объяснил тем, что в книге используются слова, которые «сегодня забыты».

«История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру», — сказал правнук писательницы.

По его мнению, «мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то, — так нужно себя вести в 2020 году», — считает он.

Переименованная книга уже появилась в продаже.

Напомним, что в связи с массовыми беспорядками после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда американская платформа HBO убрала фильм «Унесенные ветром» из-за показанных в нем расовых дискриминаций.

Спустя две недели сервис вернул фильм, добавив к нему предупреждающий дисклеймер о том, что фильм может показаться некоторым людям оскорбительным.

В России из соображений политкорректности также рассматривают возможность переименования.

Такое мнение высказал представитель издательства «Эксмо» Евгений Соловьев, пишет РИА Новости .