Правнук Агаты Кристи переименовал ее роман «Десять негритят»

По сюжету книги, на Негритянском острове оказываются 10 человек. На нем орудует преступник — и с убийством каждого человека исчезает одна маленькая фарфоровая статуэтка в виде негритенка.
Свое желание переименовать роман Причард объяснил тем, что в книге используются слова, которые «сегодня забыты».
«История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру», — сказал правнук писательницы.
По его мнению, «мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то, — так нужно себя вести в 2020 году», — считает он.
Переименованная книга уже появилась в продаже.
Напомним, что в связи с массовыми беспорядками после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда американская платформа HBO убрала фильм «Унесенные ветром» из-за показанных в нем расовых дискриминаций.
Спустя две недели сервис вернул фильм, добавив к нему предупреждающий дисклеймер о том, что фильм может показаться некоторым людям оскорбительным.
В России из соображений политкорректности также рассматривают возможность переименования.
Такое мнение высказал представитель издательства «Эксмо» Евгений Соловьев, пишет РИА Новости .