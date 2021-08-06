Жителям Алтайского края предлагают уехать поездом по льготной цене

Билеты по льготному тарифу можно купить до конца 2021 года.
«Тариф рассчитывают как разницу между текущей стоимостью билета и половиной стоимости проезда по такому маршруту в плацкартном вагоне», — объяснили в профильном ведомстве.
Снижение стоимости проезда в купе составит до 40%. Точно цену рассчитают в кассах Федеральной пассажирской компании.
Скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами.
Использовать льготные тарифы можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок турами в составе групп.
Обязательные условия
Это должно быть совместное путешествие по России родителей с детьми в возрасте до 18 лет.
Приобрести билеты по льготному тарифу можно только в билетных кассах дальнего следования Федеральной пассажирской компании с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.
Ранее власти края проанонсировали возможность через Новосибирск улететь на отдых по сниженным ценам в города, которые вошли в перечень субсидированных авиамаршрутов.