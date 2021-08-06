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Туризм

Жителям Алтайского края предлагают уехать поездом по льготной цене

Семьи с детьми могут оформлять билеты в купе поездов дальнего следования по субсидированному льготному тарифу, сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Так правительство России хочет простимулировать развитие внутреннего туризма.

Поезд. Пассажиры.
Поезд. Пассажиры.
СС0

Билеты по льготному тарифу можно купить до конца 2021 года.

«Тариф рассчитывают как разницу между текущей стоимостью билета и половиной стоимости проезда по такому маршруту в плацкартном вагоне», — объяснили в профильном ведомстве.

Снижение стоимости проезда в купе составит до 40%. Точно цену рассчитают в кассах Федеральной пассажирской компании.

Скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами.

Использовать льготные тарифы можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок турами в составе групп.

Обязательные условия

Это должно быть совместное путешествие по России родителей с детьми в возрасте до 18 лет.

Приобрести билеты по льготному тарифу можно только в билетных кассах дальнего следования Федеральной пассажирской компании с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.

Ранее власти края проанонсировали возможность через Новосибирск улететь на отдых по сниженным ценам в города, которые вошли в перечень субсидированных авиамаршрутов.

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