20A. EU1: в Роспотребнадзоре прокомментировали приход в Россию другого типа коронавируса

Новый штамм коронавируса 20A. EU1, широко распространившийся в Европе в последние месяцы, может начать циркулировать и в России, но сейчас в стране этот вид не обнаружен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее ученые выяснили, что новый вид коронавируса возник летом этого года в Испании и впервые был выявлен у сельхозрабочих.

По мере открытия границ штамм перемещался по всей Европе. На текущий момент его обнаружили в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии. В некоторых европейских странах заражения именно штаммом 20A. EU1 превалируют над другими типами коронавируса, пишет bfm.ru.

География

Первые заражения новым вариантом коронавируса 20A. EU1 выявили в Арагоне и Каталонии. Потом он распространился на Валенсию и остальную Испанию.

В июле число зараженных 20A. EU1 в этой стране превысило 40% от общего числа.

Позже новый тип вируса обнаружили в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, причем число заразившихся им в сентябре колебалось от 40% до 70% от общего количества заболевших.

Заражения 20A. EU1 превалируют над другими вариантами коронавируса в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции.

Эта модификация коронавируса лидирует по количеству заражений не везде, в Европе продолжают циркулировать и другие его штаммы.

По словам экспертов, пока неясно, объясняется ли рост числа заражений 20A. EU1 в Европе его высокой вирулентностью или причина в росте заболеваемости этим штаммом в Испании и последующим распространением туристами в другие страны.

Маскировка

Ранее группа ученых выяснила, что коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжелому ходу заболевания COVID-19.

С помощью суперкомпьютера исследователи просканировали более 7 тыс. вирусов. Ученым удалось обнаружить 6 млн примеров вирусной мимикрии.