Академик объяснил, почему переболевшим ковидом необходимо читать вслух

Людям, переболевшим ковидом, полезно читать вслух, чтобы восстановить дыхательную мускулатуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президента общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академика РАН Лео Бокерию.

«У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», — заявил академик.

Ученый добавил, что что для человека, который болел COVID-19, очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», — подчеркнул Лео Бокерия.

«Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было», — резюмировал академик.