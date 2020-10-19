Академик разъяснил свои слова о снижении иммунитета к коронавирусу

Пятая часть людей, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение одного-двух месяцев после болезни, заявил накануне директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, передает ТАСС .

«Примерно 15−20% из числа переболевших <заболеванием, вызванным новым коронавирусом> теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — сказал академик.

Позднее академик РАН Тотолян разъяснил слова о снижении иммунитета к COVID: антитела сохраняются, но при снижении уровня тест-системы не могут их определить.

Статистика

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,6 млн человек, почти 1,11 млн умерли, пишет bfm.ru. В России, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.