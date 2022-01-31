Актера Бориса Щербакова госпитализировали с ковидом

Народного артиста России Бориса Щербакова вновь госпитализировали в одну из больниц Москвы с коронавирусом, пишет Mash .

Актера беспокоили сильная слабость и кашель. И он решил обратиться за медицинской помощью. Медики провели исследования, и тест на COVID-19 у Щербакова дал положительный ответ. КТ не выявила признаков пневмонии, мужчина дышит самостоятельно.

По оценке врачей, артист находится в состоянии средней тяжести, пишет «Мослента».

В августе прошлого года Щербаков уже попадал в больницу с подозрением на коронавирус.

Тогда в медучреждении тест показал отрицательный результат, а на КТ поражения легких не выявили.