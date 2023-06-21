Актера фильма "Бой с тенью" Никиту Зверева экстренно госпитализировали

Актер потерял сознание после спектакля в московском театре, пишет Mash.

Как рассказали в сообществе, сразу после постановки актер пошел в магазин. Там он потерял сознание и упал в судорогах.

Врачи скорой помощи зарегистрировали у него кратковременные потери памяти. Актер после инцидента некоторое время не мог вспомнить, отыграл ли спектакль.

Никиту Зверева экстренно госпитализировали. Предварительной причиной стало переутомление. В последний месяц он мало спал и испытывал трудности с давлением. Сейчас Зверев в больнице.

Ранее неожиданно умер актер из популярного детективного сериала. Михаил Ложкин ушел из жизни в возрасте 36 лет.