«Проблема есть»: алтайские думцы прокомментировали фильм Дудя про ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя про проблему ВИЧ обсудили в Госдуме. По мнению парламентариев, его успех свидетельствует о недоработках государства как в области борьбы с этим вирусом, так и в сфере информирования населения.

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, фильм правильно расставил акценты: профилактика в данном случае — это не только задача системы здравоохранения, но и каждого члена общества.

«Если каждый гражданин не будет понимать, что в современном мире есть серьёзные биологические угрозы, не будет знать, как себя вести в ситуации в том числе с ВИЧ-инфекцией, ощутимого прогресса не будет», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Представитель Алтайского края в Госдуме Валерий Елыкомов призвал давать больше социальной рекламы о ВИЧ-инфекции в СМИ.

«Надо показать обществу, что проблема есть, и объяснить, что государство не оставит человека в беде», — подчеркнул он.

Его коллега Николай Герасименко указал на проблемы с лекарственным обеспечением ВИЧ-инфицированных. «Запоздало приходят лекарства, в результате люди по два-три месяца остаются без лечения», — сказал он.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай одобрительно отозвался о фильме и назвал его полезным.

Фильм Дудя про ВИЧ

11 февраля Юрий Дудь опубликовал документальный фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят».

После этого число запросов в Google о покупке теста на ВИЧ выросло на 5500%, а число сдающих тест в лабораториях — вдвое.

По данным Минздрава, положительный ВИЧ-статус имеют около млн россиян.

По числу выявленных заболеваний Алтайский край занимает пятое место среди регионов Сибири и 11-ое по России. В крае проживает более 21 тыс. инфицированных людей. Среди них 63,1% мужчин, 36,9% женщин.

Ранее главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Валерий Шевченко рассказал altapress.ru, где инфицированные люди могут получить бесплатную помощь и кто относится к группе риска.