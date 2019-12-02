Три опасных буквы: как в Барнауле помогают ВИЧ-инфицированным

Главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Валерий Шевченко рассказал altapress.ru, где инфицированные люди могут получить бесплатную помощь, кто относится к группе риска и почему ВИЧ — не самый опасный вирус.

Не одно и то же

ВИЧ-инфекция — это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека.

ВИЧ — единственный вирус, который уничтожает клетки иммунной системы. Причем те, которые должны с вирусами бороться. «В результате возникает порочный круг. При попытке избавиться от „врага“ самостоятельно организм активирует систему уничтожения. Но тем самым возобновляет болезнь», — объясняет Валерий Шевченко.

Валерий Шевченко,

главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

СПИД — это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Но в большинстве случаев правильное лечение и регулярное медицинское наблюдение позволяют предотвратить ослабление иммунной системы.

Бесплатная помощь

Получить необходимое лечение ВИЧ-инфицированные больные могут в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. У центра четыре филиала — в Заринске, Славгороде, Бийске и Рубцовске. Все лечение финансируется из федерального бюджета, но есть программы, реализацию которых обеспечивает региональный бюджет.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию Мария Стрыгина

При обнаружении заболевания центр берет пациента на диспансерный учет, который включает в себя осмотр, обследование и консультации узких специалистов.

Сначала врачи выясняют, от кого и когда пациент мог потенциально заразиться, чтобы понять характер болезни — острое ВИЧ-инфицирование или продвинутая стадия с проявлением вторичных заболеваний (туберкулез, снижение массы тела, беспричинное повышение температуры, частая пневмония, кандидоз).

На осмотре врачи оценивают цвет кожных покровов, лимфоузлы, слизистые и ногтевые поверхности (есть грибковые поражения или нет). После этого пациенту еще раз делают тест на ВИЧ, чтобы избежать ошибки.

В центре больного направляют к психотерапевту, психиатру-наркологу, терапевту, фтизиатру, эпидемиологу. Там больной регулярно проходит тестирование, сдает все необходимые анализы, находится под наблюдением врача.

Валерий Шевченко. asmu.ru.

Валерий Шевченко,

главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

Пациент, обратившийся за помощью в центр, получает бесплатную психологическую поддержку штатного врача-психиатра или психолога.

Улучшить жизнь , сохранить ее качество

Лечение таблетированными препаратами подбирается индивидуально с учетом фазы и стадии заболевания. Основная цель — снизить содержание вируса в организме, улучшить жизнь, сохранить ее качество и продолжительность.

Препараты выдаются пациентам бесплатно на длительный период (два-три месяца). Во время лечения они чувствуют себя как обычные люди.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мария Стрыгина

При постоянном приеме специальных антиретровирусных происходит снижение вирусной нагрузки, и доходит до того, что вирус в крови просто не обнаруживается. Поэтому качество жизни пациента иногда ничем не отличается от качества жизни здоровых людей.

«Первое время мы выдаем препараты пациентам только на месяц. Мы должны удостовериться, что пациент хорошо переносит лечение. Как правило, во время терапии все чувствуют себя значительно лучше. Но многое зависит и от того, в какой момент она была назначена. Если пациент пришел уже с жалобами, то привыкает хуже. А если он чувствовал себя хорошо, то ничего и не заметит», — объясняет заведующая лечебным отделом центра Елена Ильина.

Елена Ильина,

заведующая лечебным отделом центра:

Как правило, период адаптации к терапии — 10 дней. Затем у пациента нормализуется температура, появляется аппетит, блеск в глазах, интерес к жизни.

Таблетки. СС0

Не самый «заразный» вирус

Основные пути инфицирования — незащищенный проникающий сексуальный контакт, совместное использование нестерильного оборудования для инъекций, татуировок и пирсинга. ВИЧ может передаваться от зараженной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Валерий Шевченко,

главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

Наибольшую степень опасности подразумевает так называемый проникающий сексуальный контакт — анальный или вагинальный. Некоторые другие практики, например оральный секс, не так опасны.

У зараженных людей ВИЧ содержится во всех биологических жидкостях. Но достаточное количество для инфицирования другого — только в крови, сперме, предэякуляте, вагинальном секрете и грудном молоке.

Спина. CCO

Валерий Шевченко,

главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

ВИЧ — не самый «заразный» вирус. Например, шанс получить его при незащищенном гетеросексуальном контакте составляет 1 к 900. Но этот путь считается самым распространенным. Однако ВИЧ-позитивных людей не нужно бояться — при раннем выявлении и своевременном лечении в крови большинства инфицированных вирус не определяется, и риск его передачи здоровым людям существенно сокращается. Но забывать о мерах профилактики заражения также не стоит.

Факт

По числу выявленных заболеваний Алтайский край занимает 5-е место среди регионов Сибири и 11-е место в России. В крае проживает более 21 тыс. инфицированных людей. Среди них 63,1% мужчин, 36,9% женщин.

В Барнауле провели бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию Мария Стрыгина

Сделай тест

Ощущение неопределенности и мысли о возможном заражении поможет развеять тест на ВИЧ-инфекцию.

Наиболее уязвимым людям врач советует проходить тестирование три -шесть раз в год. «Чем раньше выявлена ВИЧ-инфекция и начата антиретровирусная терапия, тем больше шансов сохранить свое здоровье и защитить от риска инфицирования своего сексуального партнера», — отмечает Валерий Шевченко.

Валерий Шевченко,

главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом:

Врачи нашего центра помогают принять решение о том, как вести себя с родными и близкими в ситуации заражения. Оказывают психологическую поддержку. А также консультируют, как правильно поговорить о ВИЧ с тем, кого больной подверг риску передачи вируса. Если же тест показал отрицательный результат, но при этом пациент знает, что его поведение связано с риском инфицирования, мы разговариваем и советуем, как быть осторожнее.

ВИЧ CCO

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