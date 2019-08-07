Минздрав отнес Алтайский край к лидерам по заболеваемости ВИЧ

Половина заболевших ВИЧ россиян в 2018 году живут в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на статистику Минздрава РФ. Алтайский край не в первых рядах, но в лидерах.

В Иркутской, Кемеровской областях, Пермском крае и Новосибирской области в прошлом году заболеваемость ВИЧ существенно выросла. Особенно в Иркутской области. Прирост +16% по сравнению с 2017 годом и +35% за последние пять лет. На 100 тыс. населения заболеваемость составила 200,6 человека (4823 человека в абсолютных цифрах).

Кемеровская область на втором месте по количеству новых случаев ВИЧ — 165 на 100 тыс. населения (4447 человек).

Среди других лидеров еще 11 регионов — Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Самарская, Омская, Томская, Оренбургская области, Алтайский и Красноярский края и Ханты-Мансийский автономный округ.

Как уже писал altapress.ru, Алтайский краевой Центр СПИД был отмечен как один из лучших в стране в борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2018 году.

12 марта РБК опубликовало рейтинг регионов с самой высокой смертностью от СПИДа. Алтайский край в нем занял восьмое место. Коэффициент смертности в регионе составляет 31,5 случаев на 100 тыс. жителей региона.