Алтайский край находится в списке регионов с высокой заболеваемостью туберкулезом

В пятерку регионов с высокой заболеваемостью также вошли Тува (119,3 случая), Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4) и Еврейская АО (91,9).
Высокий уровень заболеваемости оказался в Новосибирской области (87,7), Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1).
Меньше всего выявленных случаев туберкулеза на 100 тыс. населения зафиксировано в Ненецком АО (4,6), пишет Газета.Ru.
Всего в прошлом году туберкулез обнаружили у 60,5 тыс. человек, 7,5 тыс. скончались.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в группе риска среди регионов с высоким уровнем психических заболеваний. В 2019 году Алтайский край не стал лидером по распространенности психических расстройств и расстройств поведения. Первое место в этом списке регион занимал не один год.