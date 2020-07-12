Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Алтайский край находится в списке регионов с высокой заболеваемостью туберкулезом

Минздрав представил данные о заболеваемости туберкулезом в России. Самый высокий показатель заболеваемости в 2019 году оказался на Чукотке — 136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения, сообщает RT.

Противотуберкулезный диспансер. Рубцовск.
Противотуберкулезный диспансер. Рубцовск.
gorsovet.rubtsovsk.ru

В пятерку регионов с высокой заболеваемостью также вошли Тува (119,3 случая), Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4) и Еврейская АО (91,9).

Высокий уровень заболеваемости оказался в Новосибирской области (87,7), Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1).

Меньше всего выявленных случаев туберкулеза на 100 тыс. населения зафиксировано в Ненецком АО (4,6), пишет Газета.Ru.

Всего в прошлом году туберкулез обнаружили у 60,5 тыс. человек, 7,5 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в группе риска среди регионов с высоким уровнем психических заболеваний. В 2019 году Алтайский край не стал лидером по распространенности психических расстройств и расстройств поведения. Первое место в этом списке регион занимал не один год.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость