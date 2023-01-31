Алтайский лор-врач рассказал, почему в оттепель и слякоть гораздо легче простудиться, чем в мороз

Все рады зимним оттепелям: есть возможность наконец-то долго прогуливаться и не укутываться в семь одежек. Однако именно это время наиболее опасно, риск серьезно заболеть гораздо выше, чем в морозную погоду, рассказал руководитель Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский.

Почему теплая погода способствует развитию ОРВИ

На это есть несколько причин. Все острые респираторные заболевания переносятся воздушно-капельным путем. Уже заразившиеся люди при выдохе выделяют микрокапельки слизи с содержащимися в них бактериями и вирусами, но когда стоят большие холода они замерзают в окружающем воздухе виде мельчайших кристалликов льда и быстро оседают.

Таким образом, распространение болезни значительно замедляется. Заразиться в такую погоду можно только при очень длительном тесном контакте в помещении. Так что если даже на улице кто-то возле вас чихнул, риск заражения минимален.

В теплую погоду некая взвесь из вирусов и микроорганизмов достаточно долго остается летать в воздухе, и ее легко «поймать» носом или ртом.

Вторая причина — в морозы мы меньше склонны вообще выходить из дома, реже ходим в гости и в общественные места, отменяем прогулки. Количество контактов сокращается.

Третья причина — в морозы мы склонны одеваться теплее, а как только наступает оттепель, забываем про шапки, шарфы и теплые шубы. Поэтому в оттепель риск переохладиться, как ни странно, выше, чем в холодную погоду.

Кот чихает. pixabay.com.

Как чувствует себя наш нос во время оттепели

В холода количество выделений из носа сокращается. И это еще одна причина, по которой сокращается и количество заболевших — недостаточно «базы» для переноски вирусов от одного человека к другому. Околонулевая же температура заставляет слизистую оболочку работать интенсивнее.

Кроме того, зимой, как правило, недостаточно солнца, а это природное обеззараживающие средство.

Простуда СС0

Как действует на человека переохлаждение

Наш нос связан с ногами, в частности со ступнями. Многим знакомо: если замерзли ноги, то почти сразу возникает отечность в носу. Таким образом, мы перестаем дышать через нос и открываем и начинаем дышать ртом. Но именно нос помогает нам увлажнять, согревать воздух и полностью его обеззараживать. Если дышать ртом, то защиты практически нет, и вирусы очень легко проникают прямиком в легкие.

Естественно, тут могут помочь защитные маски, про которые мы почти забыли после того, как коронавирус почти исчез. А забывать не надо. Все-таки она помогает фильтровать воздух. В оттепель это как раз особенно актуально.

Зима. Мороз. Лес. СС0

Как именно действует странная связь «ноги — нос»

Дело в том, что при переохлаждении организм начинает расширять все сосуды, какие сможет. Так к органам и тканям приливает больше крови. Этот механизм нужен как раз для терморегуляции, чтобы согреться изнутри, и особенно важен для конечностей — они замерзают быстрее всего.

Нос — тоже своего рода конечность организма. Поэтому на холоде первым делом краснеет лицо и уши, отекают слизистые в носу. И поэтому же ухудшается дыхание. Если у человека есть полипы в носу или искривление перегородки, этот процесс почти мгновенно протекает — нос сразу не дышит.

Простуда СС0

Как влияет на нас повышенная влажность воздуха при оттепели

Тут все зависит от температуры. Мы знаем знаменитую питерскую сырость, когда можно продрогнуть даже при незначительных минусовых температурах. Там с непривычки легче переохладиться и заболеть, чем в Сибири при 40-градусном морозе.

При околонулевой температуре и сильном ветре, кроме того, гораздо проще получить обморожение.

Снег в Сибири 25 октября. instagram.com/ivan_balagurov

Как защититься в оттепель

Понимаю, что шапка может испортить прическу. Но есть же капюшон. Голову обязательно нужно защищать в оттепели и в первые весенние теплые дни, у нас все же нет такой густой растительности на голове, как у животных.

Переохлаждение головы может закончиться не просто заложенным носом и насморком, но и воспалением мозговых оболочек — менингитом или менингоэнцефалитом, которые приводят к серьезным последствиям вплоть до паралича, абсцессов и комы.

Нужно всегда одеваться по погоде. И вот это «по погоде» для каждого человека индивидуально. Важно одеться так, чтобы просто было тепло, без перегрева. Поскольку резкий перепад температур тоже может сыграть злую шутку: вышли в шубе, на солнышке расстегнулись, потому что жарко и при малейшем холодном ветерке получаете переохлаждение.