Алтайский министр Попов поделился со всей Россией опытом «устранения дефицита знаний» у врачей

Министр регионального здравоохранения Дмитрий Попов рассказал участникам всероссийского совещания об опыте региона по внедрению клинических рекомендаций в практическую деятельность медицинских работников. В Алтайском крае их тестируют перед рабочим днем и назначают кураторов.

Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в России проходило в Уфе, в нем приняли участие более 500 организаторов здравоохранения - региональных министров здравоохранения, руководителей территориальных фондов ОМС и Росздравнадзора, а также представителей Минздрава России и подведомственных организаций.

Программа предполагала обмен лучшими практиками, участники обсуждали внедрение новых цифровых решений и повышение доступности первичной медицинской помощи.

Алтайский край на совещании представил Дмитрий Попов. Он рассказал, что в крае был сформирован институт кураторства для поликлиник и центральных районных больниц. В него вошли 15 кураторов-кардиологов медицинских организаций третьего уровня и 23 куратора межрайонных центров.

После анализа работы поликлинического звена были выявлены пробелы в проведении диспансерного наблюдения на местах. И принято решение провести срез знаний работающих медиков, в том числе на знание клинических рекомендаций по болезням системы кровообращения.

Больница. Медицина. unsplash.com

Министр рассказал, что с этой целью опытные медицинские работники совместно с АГМУ и базовым медицинским колледжем разработали тесты для специалистов. Основной упор сделали на сотрудниках участковой службы, скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.

«По итогам тестирования нашей основной задачей стало повышение компетенции медицинского персонала, их профессионального развития и устранение дефицита знаний. Результаты тестирования показали, что упор нам надо сделать на таких болезнях системы кровообращения, как острое нарушение мозгового кровообращения, нарушение ритма, хроническая сердечная недостаточность, острый коронарный синдром», - сообщил Дмитрий Попов.

В крае были разработаны дополнительные образовательные циклы для врачей и средних медицинских работников, внесены коррективы в вариативную часть учебных планов и проведено обучение. Результаты повторного тестирования показали, что знания улучшили все группы специалистов.

Совершенствование знаний врачей и фельдшеров поликлинического звена будет продолжено.

Сейчас во всех поликлиниках края перед началом рабочей смены все специалисты участковой службы и фельдшеры ФАПов проходят тестирование на знание клинических рекомендаций по болезням системы кровообращения. Ежедневно темы вопросов меняются. Без прохождения тестирования специалист не может войти в медицинскую информационную систему и начать работу.

Больница. Капельница. pexels.com

«Непрерывное обучение специалистов поликлинического звена необходимо, - отметил министр. - Выстраивая работу по улучшению диспансерного наблюдения, мы не сразу уделили внимание компетенциям медицинского персонала. Но от этого напрямую зависит качество помощи пациентам. Уже сегодня кураторы-кардиологи при разборе случаев диспансерного наблюдения видят результат. А те пробелы в знаниях, которые выявляем на этапе тестирования специалистов, станут основой образовательных циклов разработанных в АГМУ и медицинских колледжах края».

Опыт Алтайского края будет внедрен в нескольких пилотных регионах России. Также медицинские образовательные организации РФ разработают единый цикл для непрерывного обучения и профессионального развития практикующих российских медиков.