В барнаульском квартале Nord все-таки построят школу и поликлинику

В квартале новостроек на окраине Барнаула в ближайшее несколько лет построят школу и поликлинику. Жильцы опасались, что район заставят новостройками, а места под социально значимые объекты не останется.

Новая поликлиника площадью 3,7 тыс. кв. метров расположена на ул. Солнечная Поляна, 96. Территория находится в муниципальной собственности и предназначена для строительства поликлиники.

Еще до строительства квартала на территории утвердили проект планировки. Он включал в себя двухэтажное амбулаторно-поликлиническое учреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену.



Также готов проект средней школы, которую построят по ул. Взлетной, 60. Под объект зарезервировали земельный участок площадью более 27 тыс. кв. метров.

Школа будет четырехэтажной, на 550 учащихся. Построят площадки для футбола, волейбола, баскетбола, хоккея, бега и несколько участков с озеленением.

Рядом со школой приготовили еще и два участка под многоуровневые парковочные комплексы. Они расположены по проезду Северному Власихинскому, 118 и 120. Площадь каждого из них почти 3,4 тыс. кв. метров, сообщает Толк.

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