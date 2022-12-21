21 декабря
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Здоровье

Алтайский министр здравоохранения рассказал, как врачи справляются с эпидемией гриппа и почему прививаться уже нецелесообразно

Рост заболеваемости гриппом фиксируется в крае не первую неделю. За последнюю число заболевших выросло на 60%. Эпидпорог превышен в два раза, в основном это взрослое население, рассказал Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на пресс-конференции в правительстве региона.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Антон Червяков, пресс-служба правительства Алтайского края

Это сказывается на системе здравоохранения в целом, в основном нагрузка легла на первичное звено. Неделю назад скорая поомщь фиксировала 3800 обращений за сутки. По слоам министра, это на несколько сотен больше, чем в пик ковида.

На фоне роста гриппа при этом фиксируется меньше заболевших ковидаом, что козволяет «закрывать» кронавирусные койки и переводить их в общий режим. По данным минздрава, сейчас в крае 72 человека с ковидом, шесть из них в реанимации.

Грипп, ОРВИ.
Грипп, ОРВИ.
Открытые источники в Интернете (СС0)

5-я горбольница Барнаула фактически перестала функционировать как ковидный госпиталь, но, как сказал Дмитрий Попов, останется центром принятия решений. Здесь открыл колл-центр для врачей всего края, где они могут проконсультироваться по ведению того или иного паыиента и его маршрутизации. Также горбольница в случае ухудшения эпидобстановки станет госпиталем для пациентов с гриппом, для этого здесь есть все условия.

В регионе не планируется перепрофилировать койки и «включать» дополнительные мощности. Сейчас с гриппом госпитализировано 85 человек, один из них находится на искусственной вентиляции легких.

По словам министра, у каждой медорганизации есть план наращивания мощностей. Сейчас достаточно минимального ресурса.

В связи с гриппом в регионе не приостановится плановая медпомощь. «У нас достаточное количество машин, порядка 350 в крае неотложка, так что мы можем доехать до каждого пациента. Кроме того, мы максимально привили работников здравоохранения. Сейчас в крае 528 врачей находятся на больничном листе. Для сравнения, в 2020-м году одномоментно выпадало до 2 000».

Вакцина против гриппа.
Вакцина против гриппа.
пресс-служба АКЗС

Средне время ожидания скорой помощи по краю составляет 33 минуты, в Барнауле 40 минут. По данным минздрава, среднее время дозвона — порядка восьми секунд.

Говоря о вакцинации, министр заметил, что иммунная прослойка от гриппа в крае формировалась годами, в отличие от коронавруса.

«В этом году нужно было привить порядка 60% населения, привили 45% - это около миллиона человек, — рассказал Дмитрий Попов. — Вакцинация шла за счет федерального бюджета по национального календарю прививок. За свои средства привились только около 1100 человек. Эпидемия случилась раньше, чем обычно — в ноябре вместо января-февраля. Так что сейчас продолжать вакцинацию нецелесообразно. Тяжелое течение болезни минимизировано».

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