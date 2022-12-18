18 декабря
Коронавирус
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Здоровье

В Алтайском крае ввели ограничения из-за высокой заболеваемости гриппом — кто теперь должен ходить в маске

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае ввели ограничительные меры, сообщает Роспотребнадзор. Однако они коснутся не всех, а маски наденут лишь сотрудники определенных учреждений. Где введут ограничения, и кто снова наденет маску — в материале altapress.ru.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
1
Уход на карантин

На карантин ушли четыре школы Алтайского края — в Ельцовском, Каменском и Целинном районах.

Девять дошкольных учреждений также прекратили занятия — в Барнауле, Бийском, Ельцовском, Локтевском, Усть-Пристанском, Целинном районах.

Частично на карантин ушли 837 классов в 167 школах и в 415 группах в 182 дошкольных учреждениях.

2
Ограничения для детских организаций

В детских образовательных организациях необходимо:

  • Своевременно выявлять и изолировать детей, учащихся и персонал с признаками ОРВИ;
  • Соблюдать температурный и дезинфекционный режим. В отсутствии детей проветривать помещение;
  • Детей с признаками заболевания (насморк, кашель, недомогание) не допускать в организованный коллектив;
  • Ограничить мероприятия или частично приостановить учебный процесс на срок не менее 7 дней, если отсутствует более 20% детей по причине заболевания гриппом или ОРВИ.
Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0
3
Дополнительные меры в медицинских организациях

В качестве профилактики заболевания, медицинским организациям необходимо:

  • Обслуживать температурящих больных на дому;
  • Отдельно принимать в поликлиниках больных с признаками ОРВИ и гриппа;
  • Не допускать посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении;
  • Персоналу носить медицинские маски;
  • Усилить дезинфекционный режим, проводить влажную уборку помещений, обеззараживать воздушную среду.
4
Ограничения для учреждений социальной защиты

Учреждения социальной защиты должны:

  • Прекратить допускать посетителей к проживающим;
  • Соблюдать дезинфекционный противовирусный режим;
  • Проводить влажную уборку помещений, обеззараживать воздушную среду, поддерживать оптимальный температурный режим;
  • Не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционных болезней.
Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0
5
Новые обязанности работников торговли, питания, сферы обслуживания, организаций культурно-развлекательной сферы, спорта

В связи с ростом заболеваемости, работники данных сфер должны будут:

  • Проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств между сменами и в конце рабочего дня;
  • Соблюдать температурный режим в помещениях;
  • Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) и соблюдать масочный режим;
  • Сотрудникам рекомендовано соблюдать масочный режим;
  • Не допускать к работе сотрудников признаками гриппа и ОРВИ, при выявлении больных сотрудников — отстранять их от работы;
  • Увеличить интервалы между киносеансами;
  • Обеспечить наличие средств личной гигиены в санитарных комнатах.
6
Меры для общественного транспорта

Ограничения коснутся и общественного транспорта. А именно:

  • Перед допуском на рабочее место необходимо провести проверку температуры работников. При выявлении больных сотрудников — отстранять их от работы;
  • Соблюдать дезинфекционный режим в транспорте. Проводить влажную уборку между сменами и в конце рабочего дня;
  • Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками);
  • Сотрудникам рекомендовано соблюдать масочный режим;
  • Соблюдать оптимальный температурный режим в транспорте.
Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
CC0
7
Профилактика гриппа

Чтобы избежать заболеваемости гриппом или ОРВИ, нужно соблюдать ряд профилактических мер. А именно:

  • пользуйтесь маской в местах скопления людей;
  • сократите время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте;
  • избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;
  • тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
  • промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
  • регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь;
  • по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
  • одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь при нахождении на улице;
  • при появлении больного в семье необходимо его изолировать.

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