В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае ввели ограничительные меры, сообщает Роспотребнадзор. Однако они коснутся не всех, а маски наденут лишь сотрудники определенных учреждений. Где введут ограничения, и кто снова наденет маску — в материале altapress.ru.