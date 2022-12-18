На карантин ушли четыре школы Алтайского края — в Ельцовском, Каменском и Целинном районах.
Девять дошкольных учреждений также прекратили занятия — в Барнауле, Бийском, Ельцовском, Локтевском, Усть-Пристанском, Целинном районах.
Частично на карантин ушли 837 классов в 167 школах и в 415 группах в 182 дошкольных учреждениях.
В детских образовательных организациях необходимо:
- Своевременно выявлять и изолировать детей, учащихся и персонал с признаками ОРВИ;
- Соблюдать температурный и дезинфекционный режим. В отсутствии детей проветривать помещение;
- Детей с признаками заболевания (насморк, кашель, недомогание) не допускать в организованный коллектив;
- Ограничить мероприятия или частично приостановить учебный процесс на срок не менее 7 дней, если отсутствует более 20% детей по причине заболевания гриппом или ОРВИ.
В качестве профилактики заболевания, медицинским организациям необходимо:
- Обслуживать температурящих больных на дому;
- Отдельно принимать в поликлиниках больных с признаками ОРВИ и гриппа;
- Не допускать посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении;
- Персоналу носить медицинские маски;
- Усилить дезинфекционный режим, проводить влажную уборку помещений, обеззараживать воздушную среду.
Учреждения социальной защиты должны:
- Прекратить допускать посетителей к проживающим;
- Соблюдать дезинфекционный противовирусный режим;
- Проводить влажную уборку помещений, обеззараживать воздушную среду, поддерживать оптимальный температурный режим;
- Не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционных болезней.
В связи с ростом заболеваемости, работники данных сфер должны будут:
- Проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств между сменами и в конце рабочего дня;
- Соблюдать температурный режим в помещениях;
- Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) и соблюдать масочный режим;
- Сотрудникам рекомендовано соблюдать масочный режим;
- Не допускать к работе сотрудников признаками гриппа и ОРВИ, при выявлении больных сотрудников — отстранять их от работы;
- Увеличить интервалы между киносеансами;
- Обеспечить наличие средств личной гигиены в санитарных комнатах.
Ограничения коснутся и общественного транспорта. А именно:
- Перед допуском на рабочее место необходимо провести проверку температуры работников. При выявлении больных сотрудников — отстранять их от работы;
- Соблюдать дезинфекционный режим в транспорте. Проводить влажную уборку между сменами и в конце рабочего дня;
- Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками);
- Сотрудникам рекомендовано соблюдать масочный режим;
- Соблюдать оптимальный температурный режим в транспорте.
Чтобы избежать заболеваемости гриппом или ОРВИ, нужно соблюдать ряд профилактических мер. А именно:
- пользуйтесь маской в местах скопления людей;
- сократите время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте;
- избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;
- тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
- промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
- регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещение, в котором находитесь;
- по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
- одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь при нахождении на улице;
- при появлении больного в семье необходимо его изолировать.
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