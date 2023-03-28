Алтайский министр здравоохранения рассказал, сколько жизней удалось сохранить в прошлом году

В 2022 году здравоохранение в крае практически вернулось к полноценной работе поликлиник и стационаров, к доэпидемиологическому периоду. За год выполнено 19,5 млн посещений в поликлинику, более 550 тыс. госпитализаций, более 750 вызовов скорой помощи. Об этом рассказал на коллегии министр Дмитрий Попов.

Продолжали внедряться современные, в том числе дистанционные методы исследования, позволяющие оценить состояние пациента в удаленном формате. Так в 2022 году сделали 323 тыс. телеЭКГ, позволивших выявить 3 000 инфарктов и 5 000 нарушений ритма. С 2019 года, когда внедрили эту технологию, уже в марте этого года выполнили миллионную телеЭКГ в крае, Эта технология позволила выявить порядка 10 тыс. инфарктов.

«Комплекс усилий отрасли с одновременным спадом заболеваемости COVID-19 позволил сохранить практически 10 тыс. жизней жителей Алтайского края», — сказал министр.

Сейчас в проекте зарегистрировано более 380 кардиометров, из которых 365 находятся в постоянной работе или в горячем резерве. Оборудование закупили по региональной программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году кардиометры закупили для бригад скорой медицинской помощи, в 2022 году — для фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц края.

Суть технологии в том, что ЭКГ в режиме онлайн мгновенно передается в Алтайский краевой кардиодиспансер и поступает на расшифровку в круглосуточный консультативно-диагностический центр. Пациенту в течение нескольких минут устанавливают диагноз.

Сердце. СС0.

Это важно и для врачей, поскольку они понимают, что при необходимости им помогут в выборе тактики лечения квалифицированные специалисты. Применение технологии передачи данных и мгновенная диагностика позволяет оказать максимально быструю помощь даже тем пациентам, которые проживают в удаленных районах края.

Министр Попов также рассказал, что 2005 года в крае отмечается постепенное снижение общей смертности. Существенный рост отмечен в 2020—2021 годах, он был обусловлен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19, отголоски которой еще будут отражаться на уровне смертности в регионе.

Сверхзадачей регионального здравоохранения на ближайшие семь лет станет снижение смертности до уровня 9,9 промиллей и сохранения 13217 жизней.

уровень общей смертности существенным образом отличается в разных районах и городах Алтайского края, что требует выработки совместно с муниципалитетами индивидуальных комплексных планов по достижению целевых демографических показателей.

Попов подчеркнул, что необходимо оперативного воздействовать на демографические процессы в конкретных территориях. «В связи с этим предлагаем утвердить программы здоровьесбережения и достижения целевых демографических показателей населения в каждом муниципальном образовании», сказал он.