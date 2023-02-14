Сердечный праздник. В Центре охраны материнства и детства родилось 350 детей с пороками главного органа

350 детей с пороками сердца родилось в перинатальном отделении краевого Центра охраны материнства и детства в 2022 году, в том числе у 27 новорожденных — множественные нарушения. 14 февраля — не только День святого Валентина, но и день распространения информации о врожденном пороке сердца, сообщает пресс-служба Центра.

Врожденные пороки сердца — это целая группа заболеваний, которые возникают из-за анатомических дефектов органа, клапанного аппарата и главных сосудов (аорты и легочной артерии).

Врачи говорят, что врожденные пороки сердца у плода возникают в первом триместре беременности. На их развитие в первую очередь влияет здоровье (а скорее нездоровье) мамы: употребление во время беременности алкоголя и наркотиков, прием некоторых лекарственных препаратов, инфекционные заболевания, перенесенные в первом триместре, воздействие радиации, эндокринные заболевания.

Риск повышается, если в анамнезе мамы есть мертворожденные дети. Чем старше мама, тем больше она рискует родить ребенка с пороком сердца. Наследственность — еще один важный фактор. Если пороки есть у матери или ближайших родственников, то велика вероятность развития таких нарушений и у ребенка.

Мировая статистика говорит о том, что 8−9 детей на тысячу новорожденных имеют пороки сердца.

Родитель и ребенок. Родительство. unsplash.com/

Врожденный порок сердца можно диагностировать во время беременности и даже установить, какой именно это порок, утверждают врачи Центра охраны материнства и детства.

Если этого не сделали, что заболевание можно заподозрить у уже родившегося ребенка. Признаки таковы:

отставание в физическом развитии ( малый вес и рост),

малый вес и рост), быстрая утомляемость , слабость,

слабость, учащенное сердцебиение,

отеки конечностей,

бледность или цианоз ( синюшность) кожи,

синюшность) кожи, повышенная потливость,

кардиовокальный синдром ( осиплость голоса , свистящее шумное дыхание).

Врожденные пороки сердца, как правило, поддаются оперативному лечению. Центр охраны материнства и детства направляет детей с такими патологиями на лечение в специализированные учреждения Сибирского федерального округа. Например, в конце января алтайских детей на базе Центра осматривали и приглашали на лечение кемеровские кардиологи.