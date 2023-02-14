Сердечный праздник. В Центре охраны материнства и детства родилось 350 детей с пороками главного органа

Врожденные пороки сердца — это целая группа заболеваний, которые возникают из-за анатомических дефектов органа, клапанного аппарата и главных сосудов (аорты и легочной артерии).
Врачи говорят, что врожденные пороки сердца у плода возникают в первом триместре беременности. На их развитие в первую очередь влияет здоровье (а скорее нездоровье) мамы: употребление во время беременности алкоголя и наркотиков, прием некоторых лекарственных препаратов, инфекционные заболевания, перенесенные в первом триместре, воздействие радиации, эндокринные заболевания.
Риск повышается, если в анамнезе мамы есть мертворожденные дети. Чем старше мама, тем больше она рискует родить ребенка с пороком сердца. Наследственность — еще один важный фактор. Если пороки есть у матери или ближайших родственников, то велика вероятность развития таких нарушений и у ребенка.
Мировая статистика говорит о том, что 8−9 детей на тысячу новорожденных имеют пороки сердца.
Врожденный порок сердца можно диагностировать во время беременности и даже установить, какой именно это порок, утверждают врачи Центра охраны материнства и детства.
Если этого не сделали, что заболевание можно заподозрить у уже родившегося ребенка. Признаки таковы:
- отставание в физическом развитии (малый вес и рост),
- быстрая утомляемость, слабость,
- учащенное сердцебиение,
- отеки конечностей,
- бледность или цианоз (синюшность) кожи,
- повышенная потливость,
- кардиовокальный синдром (осиплость голоса, свистящее шумное дыхание).
Врожденные пороки сердца, как правило, поддаются оперативному лечению. Центр охраны материнства и детства направляет детей с такими патологиями на лечение в специализированные учреждения Сибирского федерального округа. Например, в конце января алтайских детей на базе Центра осматривали и приглашали на лечение кемеровские кардиологи.