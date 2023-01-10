Барнаульский врач рассказала о синдроме праздничного сердца

Новогодние каникулы с неумеренными возлияниями и обжорством могут привести с синдрому праздничного сердца, рассказала заведующая кардиологическим отделением № 2 Алтайского краевого кардиологического диспансера Надежда Веселовская. Об этом сообщил региональный минздрав.

Синдром праздничного сердца (англ. Holiday heart syndrome) — это нарушение сердечного ритма (как правило, фибрилляция предсердий), возникающее в результате употребления алкогольных напитков людьми, которые в целом здоровы.

Этот термин ввел в 1978 году американский ученый Филип Эттингер. Последующие исследования неоднократно доказывали связь между употреблением алкоголя и риском развития фибрилляции предсердий.

По словам Надежды Веселовской, такие пациенты встречаются достаточно часто, они попадают в кардиологический и терапевтический стационары по скорой помощи с разными нарушениями ритма. Чаще всего врачи регистрируют наджелудочковые нарушения ритма и фибрилляцию предсердий.

При возникновении этого нарушения ритма важно начать лечение в первые 48 часов от регистрации аритмии.

Сердце , кардиограмма. СС0

Количество пациентов с сердечными проблемами увеличивается после длительных выходных в январе и мае, а также после летних отпусков.

Причина, приводящая к проблемам, чаще всего злоупотребление алкоголем. Чем больше доза алкоголя, которую употребит человек, тем выше риск развития аритмии.

Основной симптом — нерегулярное, неритмичное сердцебиение. Человек ощущает пропущенные или дополнительные удары сердца. Другие симптомы — боль или давление за грудиной, одышка и даже обморочные состояния. При возникновении этих симптомов нужно вызывать скорую помощь и сделать ЭКГ с последующей консультацией врача и определения дальнейшей тактики. Самолечение может привести к развитию еще более опасных нарушений ритма.

Надежда Веселовская рассказал, что в различных исследованиях по оценке риска внезапной смерти у пациентов с алкогольной болезнью тяжелое злоупотребление алкоголем увеличивает как риск внезапной сердечной смерти вследствие фатальных нарушений сердечного ритма в любой из периодов алкогольной болезни, так и общую сердечно-сосудистую смертность среди больных.

В группу риска в первую очередь попадают люди, у которых раньше уже были проблемы с сердечно-сосудистой системой (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, аритмии). А также люди, имеющие факторы риска развития проблем с сердцем: ожирение, гиподинамия, повышение артериального давления, курение.