Министр здравоохранения рассказал, как ковид повлиял на смертность в Алтайском крае и что делают, чтобы сохранить жизни

Смертность в Алтайском крае снижается, поскольку ликвидирована очередная волна коронавирусной инфекции, однако все еще остается высокой, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе форума на сайте правительства.

Сердце и легкие

В допандемийный период структура смертности в крае в целом соответствовала среднероссийской и была обусловлена в основном тремя классами причин: болезнями системы кровообращения — на их долю приходилось до 43%, онкологическими заболеваниями — от них умирало чуть более 16% и несчастными случаями, травмами и отравлениями (насильственными или внешними причинами смерти), их доля составляла около 7,5%.

Непосредственно коронавирус стал основной причиной смерти у 4,5% всех умерших в 2020 году и более чем у 17% умерших в 2021-м. Также вирус стал причиной фатального обострения ряда хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания и пищеварения, эндокринной и нервной системы.

В результате произошел рост смертности от большинства классов заболеваний. Наиболее значительный рост — от болезней органов дыхания — в два раза. На 18%, выросла смертность от болезней системы кровообращения.

Сердце. СС0.

Борьба за годы

В 2021 году COVID-19 занял в структуре смертности населения края второе ранговое место после болезней сердечно-сосудистой системы.

Ликвидация последней волны подъема заболеваемости обеспечила последовательное снижение смертности в крае. По данным за первое полугодие 2022 года, число умерших от всех причин снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2588 человек или на 11,4%. Число умерших от болезней системы кровообращения уменьшилось на 384 человека или на 4,2%.

«При сохранении сложившегося тренда смертности число умерших к концу этого года может снизиться на 8786 человек или на 20,2% в сравнении с 2021-ым и на 7% к уровню 2020-го, — сказал Дмитрий Попов. — Но, вероятно, это число еще будет выше уровня смертности 2019 году примерно на 6%".

По словам министра, в текущем году перед здравоохранением стоит задача достигнуть показателя ожидаемой продолжительности жизни в регионе до 69,66 лет. В прошлом году этот показатель составил 68,60 лет.

Сердце. СС0

Сосудистые отделения

В крае за счет федерального проекта «Здравоохранение» значительно переоснащены и дооснащены медорганизации, в которых оказывается помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В этом году мы серьезно подойдем к развитию первичного сосудистого отделения (ПСО) на базе БСМП № 2, а также планируем завершить формирование ПСО на базе Алейской и Благовещенской ЦРБ, подготовительные работы уже начаты», — пообещал Дмитрий Попов.

Есть меры по снижению смертности, которые не требуют дополнительного финансирования. Например, диспансерное наблюдение. На нем в 2022 году сделали акцент. В первом полугодии его прошли более 140 тыс. жителей края, которые имеют сердечно-сосудистое заболевание в сочетание с другим хроническим заболеванием — в этой категории высока вероятность смертности.

«Уже сегодня мы видим снижение смертности в этой группе, уменьшение количества вызовов скорой помощи, — отметил министр. — Так, за 9 месяцев 2022 года было сохранено 1145 жизней в сравнении с 2021 годом».

Разбитое сердце. Нейросеть. altapress.ru.

Специальные кабинеты

Еще один шаг — расширение сети кабинетов для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью (таких в крае около 7% от взрослого населения).

Уже более года работает кабинет для наблюдения и лечения таких пациентов на базе Кардиологического диспансера, в основном это пациенты из районов и городов Алтайского края после госпитализации. В региональном центре ХСН, они наблюдаются в течение шести месяцев, а затем передаются под наблюдение кардиолога или терапевта по месту жительства.

Такие кабинеты работают в Бийске, Павловске, Камне-на-Оби, на базе Алтайского краевого госпиталя ветеранов войн. Скоро откроются кабинеты для этой категории пациентов в Благовещенской, Славгородской и в Завьяловской ЦРБ.

Кроме того, на базе 30 лечебных учреждений работают антикоагулянтные кабинеты, здесь осуществляется контроль за пациентами с нарушениями ритма сердца.

В 2023 году планируется открытие кабинетов для пациентов с высоким уровнем холестерина и его фракций. При отсутствии контроля это состояние приводит к ускоренному развитию «атеросклеротических заболеваний» — инсультам, инфарктам, внезапной смерти. По предварительным данным таких пациентов в крае 39 тыс. человек.

Дмитрий Попов также пообещал в 2023 году «активизировать» амбулаторную реабилитацию пациентов, перенесших инфаркты, инсульты, операции на сердце. Человеку будет подбирать реабилитационную программу, включающую физические тренировки с инструктором ЛФК, психологические тренинги, контроль врача с коррекцией доз препаратов.

Кроме того, с 2023 года расширится «кардиопакет» — с 23 препаратов до 31. Чтобы предотвратить повторные сердечные события продолжительность выдачи «кардиопакета» после инсульта или инфаркта увеличится до двух лет. В список включены инновационные препараты, которые влияют на продолжительность и качество жизни, предотвращают преждевременную смерть.