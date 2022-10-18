Алтайский онкодиспансер огласил результаты осмотра 253 жительниц Алтайского края

Бесплатную акцию «Дни диагностики рака молочной железы» провели в краевом онкологическом диспансере, в ней приняли участие 253 жительницы Барнаула и ближайших к краевой столице районов Алтайского края.

Все участницы прошли осмотр и получили рекомендации врачей-онкологов. Всего сделали 85 ультразвуковых исследований, 40 маммографий, 18 пункционных биопсий, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Увидела в интернете объявление, и, не раздумывая, решила — надо воспользоваться таким шансом, — говорит жительница Барнаула Надежда Х. — Правда, пришлось подозваниваться — номер был все время занят. Но это не страшно, я же понимаю, что желающих попасть к краевым специалистам всегда много. В остальном акция организована прекрасно! На консультацию, УЗИ и повторный прием врача у меня ушло всего минут 40. Все рассказали, дали рекомендации, буду дальше жить спокойно».

Ее поддерживает еще одна пациентка из краевой столицы Людмила Л: «С самого входа встречали с улыбками, волонтеры помогали сориентироваться, куда идти — все легко, никаких нигде очередей. Особо хочу отметить врача Елену Александровну Соколову, к которой мне повезло попасть — врач от Бога! Внимательная, заботливая — ничего не упустила, подробно расспросила про мое здоровье, все рассказала, что мне нужно делать. Спасибо огромное».

Дни диагностики рака молочной железы. Онкодиспансер «Надежда».

«У меня, к счастью, оказалось все хорошо, — говорит Галина Ю. — Обязательно нужно привлекать внимание к этой проблеме, чтобы все женщины вовремя проверяли свое здоровье».

В результате акции выявили 10 доброкачественных новообразований, в том числе так называемых предраков. В этой категории наиболее распространены фиброаденомы, фиброзно-кистозные и узловые мастопатии — они имеют высокий риск перехода в злокачественные опухоли, требуют обязательного лечения и постоянного наблюдения.

У двух участниц акции онкологи подозревают злокачественные патологий. Окончательные диагнозы будут выставлены на основе результатов цитологических и гистологических исследований.

Медики предупреждают, что рак молочной железы — самая распространенная онкопатология у женщин во всем мире. Алтайский край, к сожалению, не исключение — ежегодно в регионе выявляется около 1200 злокачественных новообразований молочной железы. Однако, благодаря достижениям современной науки и медицины, они успешно лечатся, если обнаружены на ранней стадии.

Дни диагностики рака молочной железы. Онкодиспансер «Надежда».

«Чтобы вовремя „поймать“ болезнь, каждой женщине — даже если ничего не беспокоит — начиная с 18 лет необходимо посещать гинеколога для осмотра молочных желез, в возрасте до 40 лет ежегодно проходить УЗИ, после 40 лет — маммографию 1 раз в два года, — напомнила заведующая поликлиническим отделением Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Синкина. — Если же у пациентки есть проблемы со здоровьем молочных желез, важно выполнять все рекомендации лечащего врача».

Настоятельно рекомендовано обращаться к врачу, если длительное время в груди прощупывается уплотнение («шишечка»), периодически появляются выделения из молочной железы, ощущается боль или жжение, отек, покраснение, шелушение кожи в этой области. Изменение формы груди, появление асимметрии молочных желез, «втягивание» соска — также безусловный повод для обращения к специалисту.