Алтайские онкологи освоили новый метод лечения рака мочевого пузыря

В Алтайском краевом онкологическом диспансере впервые начали выполнять лапроскопические радикальные цистэктомии. Это операции, во время которых полностью удаляют пораженный опухолью мочевой пузырь.
Такие вмешательства показаны при формах онкопатологии, когда опухоль прорастает в глубокий мышечный слой, на всю толщу стенки мочевого пузыря, а также — за ее пределы, вплоть до врастания в соседние органы.
Раньше в регионе полное удаление мочевого пузыря — радикальную цистэктомию — проводили только открытым способом, через разрез на брюшной стенке. Сейчас можно удалять пораженный опухолью орган через небольшие проколы.
«Выполнение подобного хирургического вмешательства лапароскопически считается одной из самых сложных как в урологии, так и в хирургии и относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи», — рассказал онколог-уролог Алтайского краевого онкологического диспансера Илья Варламов. Он единственный хирург в Алтайском крае, освоивший новую операцию.
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