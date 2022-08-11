Алтайские онкологи освоили новый метод лечения рака мочевого пузыря

Полное удаление мочевого пузыря в запущенных случаях алтайские онкологи теперь могут выполняться лапароскопически, через небольшие проколы. О новом методе рассказали в пресс-службе онкологического диспансера.

В Алтайском краевом онкологическом диспансере впервые начали выполнять лапроскопические радикальные цистэктомии. Это операции, во время которых полностью удаляют пораженный опухолью мочевой пузырь.

Такие вмешательства показаны при формах онкопатологии, когда опухоль прорастает в глубокий мышечный слой, на всю толщу стенки мочевого пузыря, а также — за ее пределы, вплоть до врастания в соседние органы.

Раньше в регионе полное удаление мочевого пузыря — радикальную цистэктомию — проводили только открытым способом, через разрез на брюшной стенке. Сейчас можно удалять пораженный опухолью орган через небольшие проколы.

«Выполнение подобного хирургического вмешательства лапароскопически считается одной из самых сложных как в урологии, так и в хирургии и относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи», — рассказал онколог-уролог Алтайского краевого онкологического диспансера Илья Варламов. Он единственный хирург в Алтайском крае, освоивший новую операцию.

Ранее алтайские врачи рассказывали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность.