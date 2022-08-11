11 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Алтайские онкологи освоили новый метод лечения рака мочевого пузыря

Полное удаление мочевого пузыря в запущенных случаях алтайские онкологи теперь могут выполняться лапароскопически, через небольшие проколы. О новом методе рассказали в пресс-службе онкологического диспансера.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

В Алтайском краевом онкологическом диспансере впервые начали выполнять лапроскопические радикальные цистэктомии. Это операции, во время которых полностью удаляют пораженный опухолью мочевой пузырь.

Такие вмешательства показаны при формах онкопатологии, когда опухоль прорастает в глубокий мышечный слой, на всю толщу стенки мочевого пузыря, а также — за ее пределы, вплоть до врастания в соседние органы.

Раньше в регионе полное удаление мочевого пузыря — радикальную цистэктомию — проводили только открытым способом, через разрез на брюшной стенке. Сейчас можно удалять пораженный опухолью орган через небольшие проколы.

«Выполнение подобного хирургического вмешательства лапароскопически считается одной из самых сложных как в урологии, так и в хирургии и относится к категории высокотехнологичной медицинской помощи», — рассказал онколог-уролог Алтайского краевого онкологического диспансера Илья Варламов. Он единственный хирург в Алтайском крае, освоивший новую операцию.

Ранее алтайские врачи рассказывали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость