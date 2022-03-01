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Здоровье

Аномалии нашли в мозгу у переболевших ковидом

Российские ученые из НИТУ «МИСиС» обнаружили аномалии в мозгу переболевших коронавирусом, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу университета.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Подобные нарушение нашли практически у 80% исследуемых.

Проводившие научную работу специалисты считают, что полученные результаты соотносятся с гипотезой о наличии неврологических нарушений у болевших COVID-19. Эти данные также можно подтвердить с помощью электроэнцефалографии, пишет Lenta.ru.

Как надеются медики, этот метод можно будет использовать в диагностике и обследованиях головного мозга после вирусной инфекции.

Между тем в Алтайском крае отменили QR-коды и изоляцию, но масочный режим пока еще действует.

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