Аномалии нашли в мозгу у переболевших ковидом

Подобные нарушение нашли практически у 80% исследуемых.
Проводившие научную работу специалисты считают, что полученные результаты соотносятся с гипотезой о наличии неврологических нарушений у болевших COVID-19. Эти данные также можно подтвердить с помощью электроэнцефалографии, пишет Lenta.ru.
Как надеются медики, этот метод можно будет использовать в диагностике и обследованиях головного мозга после вирусной инфекции.
Между тем в Алтайском крае отменили QR-коды и изоляцию, но масочный режим пока еще действует.