Барнаульский врач объяснила, зачем входить в Новый год-2020 с плоским животом

Стол должен быть максимально здоровым, считает Татьяна Репкина. Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы стол ломился от продуктов, но надо себя остановить. Вот основные правила, которым стоит следовать:
1. На новогоднем столе должно быть достаточное количество овощей и фруктов. Овощи — наименее тяжелый продукт в качестве гарнира, а фрукты могут заменить вредные сладости.
2. Уменьшить количество соленых продуктов. Если есть желание полакомиться консервированными помидорами или огурцами, то лучше отдать предпочтение маринованным.
3. Сторонники правильного питания отказываются от картофеля в качестве гарнира. Это тяжелая пища, особенно в сочетании с жирной свининой или курицей.
4. Следует ограничить салаты с майонезом. Это очень жирный продукт, и стоит его использовать с осторожностью.
5. Запеченные продукты гораздо полезнее жареных с большим количеством жира.
6. Лучше, если на столе будет не два жирных салата, а много легких закусок.
7. Жирное мясо — не самый подходящий продукт для длительного застолья, полезнее будет рыба.
8. Столовая минеральная вода — идеальное дополнение к новогоднему столу, независимо от того, будет ли он алкогольным или нет.
Нарезки и салаты не хранятся дольше 6−8 часов. Поэтому готовя праздничный стол, нужно рассчитать продукты так, чтобы их можно было съесть в течение вечера, а не оставлять на следующие сутки и уж тем более не хранить несколько дней.
Татьяна Репкина,
главный врач краевого центра медицинской профилактики:
В Новый год нужно входить с плоским животом. Избыточный вес и ожирение, когда вам больше 40 лет, — это факторы риска при многих заболеваниях. Новый год — отличная возможность построить свою оздоровительную программу, пересмотреть индивидуальные факторы риска, ограничить употребление соли и увеличить количество морской рыбы в рационе. И, конечно, оставить в прошлом году табакокурение, не только обычные сигареты, но и электронные. Это убийца № 1.