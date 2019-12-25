Барнаульский врач объяснила, зачем входить в Новый год-2020 с плоским животом

Стол должен быть максимально здоровым, считает Татьяна Репкина. Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы стол ломился от продуктов, но надо себя остановить. Вот основные правила, которым стоит следовать:

1. На новогоднем столе должно быть достаточное количество овощей и фруктов. Овощи — наименее тяжелый продукт в качестве гарнира, а фрукты могут заменить вредные сладости.

2. Уменьшить количество соленых продуктов. Если есть желание полакомиться консервированными помидорами или огурцами, то лучше отдать предпочтение маринованным.

3. Сторонники правильного питания отказываются от картофеля в качестве гарнира. Это тяжелая пища, особенно в сочетании с жирной свининой или курицей.

4. Следует ограничить салаты с майонезом. Это очень жирный продукт, и стоит его использовать с осторожностью.

5. Запеченные продукты гораздо полезнее жареных с большим количеством жира.

6. Лучше, если на столе будет не два жирных салата, а много легких закусок.

7. Жирное мясо — не самый подходящий продукт для длительного застолья, полезнее будет рыба.

8. Столовая минеральная вода — идеальное дополнение к новогоднему столу, независимо от того, будет ли он алкогольным или нет.