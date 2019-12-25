Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -8°C
Новый год-2020

Барнаульский врач объяснила, зачем входить в Новый год-2020 с плоским животом

Главный врач краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина говорит, что в Алтайском крае «сформирован тренд на здоровый образ жизни», так что в новогодние праздники уменьшается количество эксцессов с алкогольными отравлениями. И все же напомнила несколько правил застолья, которые нужно соблюсти, если хотите остаться здоровыми.

Блюда к новогоднему столу
Блюда к новогоднему столу
СС0.

Стол должен быть максимально здоровым, считает Татьяна Репкина. Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы стол ломился от продуктов, но надо себя остановить. Вот основные правила, которым стоит следовать:

1. На новогоднем столе должно быть достаточное количество овощей и фруктов. Овощи — наименее тяжелый продукт в качестве гарнира, а фрукты могут заменить вредные сладости.

2. Уменьшить количество соленых продуктов. Если есть желание полакомиться консервированными помидорами или огурцами, то лучше отдать предпочтение маринованным.

3. Сторонники правильного питания отказываются от картофеля в качестве гарнира. Это тяжелая пища, особенно в сочетании с жирной свининой или курицей.

4. Следует ограничить салаты с майонезом. Это очень жирный продукт, и стоит его использовать с осторожностью.

5. Запеченные продукты гораздо полезнее жареных с большим количеством жира.

6. Лучше, если на столе будет не два жирных салата, а много легких закусок.

7. Жирное мясо — не самый подходящий продукт для длительного застолья, полезнее будет рыба.

8. Столовая минеральная вода — идеальное дополнение к новогоднему столу, независимо от того, будет ли он алкогольным или нет.

Новогодний стол. Еда.
Новогодний стол. Еда.
СС0

Нарезки и салаты не хранятся дольше 6−8 часов. Поэтому готовя праздничный стол, нужно рассчитать продукты так, чтобы их можно было съесть в течение вечера, а не оставлять на следующие сутки и уж тем более не хранить несколько дней.

Татьяна Репкина,
главный врач краевого центра медицинской профилактики:

В Новый год нужно входить с плоским животом. Избыточный вес и ожирение, когда вам больше 40 лет, — это факторы риска при многих заболеваниях. Новый год — отличная возможность построить свою оздоровительную программу, пересмотреть индивидуальные факторы риска, ограничить употребление соли и увеличить количество морской рыбы в рационе. И, конечно, оставить в прошлом году табакокурение, не только обычные сигареты, но и электронные. Это убийца № 1.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость