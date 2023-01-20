Барнаульцев зовут в торговый центр бесплатно проверить свое здоровье

У желающих возьмут кровь на сахар и холестерин, проверят работу сердца и сосудов, артериальной и внутриглазное давление, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и другое.
Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию терапевта и совету по ведению здорового образа жизни.
Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Пройти его можно будет 21 января с 11:00 до 16:00, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее стало известно, когда и откуда в Алтайский край завезли корь, которую выявили у нескольких жителей региона.
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