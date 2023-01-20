20 января
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Здоровье

Барнаульцев зовут в торговый центр бесплатно проверить свое здоровье

Барнаульцев приглашают проверить бесплатно свое здоровье. Медосмотр будет проходить в торговом центре «Пионер» (Ленина 102, В).

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

У желающих возьмут кровь на сахар и холестерин, проверят работу сердца и сосудов, артериальной и внутриглазное давление, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и другое.

Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию терапевта и совету по ведению здорового образа жизни.

Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Пройти его можно будет 21 января с 11:00 до 16:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее стало известно, когда и откуда в Алтайский край завезли корь, которую выявили у нескольких жителей региона.

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