Барнаульцев зовут в торговый центр бесплатно проверить свое здоровье

Барнаульцев приглашают проверить бесплатно свое здоровье. Медосмотр будет проходить в торговом центре «Пионер» (Ленина 102, В).

У желающих возьмут кровь на сахар и холестерин, проверят работу сердца и сосудов, артериальной и внутриглазное давление, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и другое.

Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию терапевта и совету по ведению здорового образа жизни.

Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Пройти его можно будет 21 января с 11:00 до 16:00, сообщает пресс-служба мэрии.

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