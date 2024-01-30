Барнаульцы смогут пройти бесплатное профилактическое обследование

Отмечается, что обследование направлено на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. При этом прием займет не более получаса.
Жители Барнаула узнают индекс массы тела, мышечную силу рук, проверят работу сердца, а также артериальное и внутриглазное давление.
После этого каждый получит размерную консультацию терапевта.
Обследование состоится в ТРЦ «Праздничный» с 11:00 до 16:00.
При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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