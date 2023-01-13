13 января
Коронавирус
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Здоровье

Быстро и заразно. Самый опасный сценарий развития «кракена» в России назвали эксперты

Если подвид коронавируса «кракен» мутирует и приобретет свойство повышенной летальности, то мир может захлестнуть страшная пандемия. Об этом сообщил «Ведомостям» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Какой самый страшный сценарий развития?

Специалисты считают, что самый опасный сценарий распространения в России — это мутация «кракена» с более ранними штаммами с высокой летальностью.

Новый подвид уже обладает высокой заразностью и коротким инкубационным периодом. Российские ученые еще не определили, с какой тяжестью протекает новая болезнь. Но если «кракен» мутирует, то мир захлестнет новая волна смертельной пандемии.

Неблагоприятное течение болезни может вызывать и сочетанная инфекция — когда к коронавирусу присоединяются инфекции ОРВИ или грипп. Это существенная нагрузка на организм.

Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
CC0

Изобрели ли вакцину?

Специалисты Центра имени Гамалеи уже начали работу над вакциной против коронавируса, сообщают РИА Новости. Она будет бороться как с устоявшимися штаммами, так и с новыми, в том числе с «кракеном».

Есть ли заболевшие в России?

12 января зарегистрирован первый заразившийся «кракеном» в России, сообщат РИА Новости. Им стал житель Пензенской области.

Случай заражения зафиксировали при мониторинге данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Что представляет новый штамм коронавируса?

Новый подвариант коронавируса представляет собой рекомбинант сублиний «омикрона» BA.2.

Из-за мутации «кракен» может прикрепляться к клетке и легко копироваться. Это делает его наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса.

У подвида принципиально иной механизм возникновения, сообщают «Известия». Он возник, как новая комбинация генов, в результате обмена частями РНК существующих штаммов в одной клетке.

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