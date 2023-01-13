Барнаульцам предлагают пройти бесплатное медобследование на Старом базаре

Выездная медицинская бригада Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики будет работать в торговом центре с 10:00 до 15:00.
Медики измерят уровень сахара и холестерина в крови, работу сердца и сосудов, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазное и артериальное давление, произведут расчет индекса массы тела.
После результаты обсудят с терапевтом, сообщают в пресс-службе администрации края.
Ранее россиян предупредили о возможных задержках в поставках лекарств в аптеки.
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