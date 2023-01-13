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Здоровье

Барнаульцам предлагают пройти бесплатное медобследование на Старом базаре

Бесплатное медобследование смогут пройти барнаульцы 13 января на Старом базаре.

Медики на лыжной базе "Динамо"
Медики на лыжной базе "Динамо"
Анна Зайкова

Выездная медицинская бригада Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики будет работать в торговом центре с 10:00 до 15:00.

Медики измерят уровень сахара и холестерина в крови, работу сердца и сосудов, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе, внутриглазное и артериальное давление, произведут расчет индекса массы тела.

После результаты обсудят с терапевтом, сообщают в пресс-службе администрации края.

Ранее россиян предупредили о возможных задержках в поставках лекарств в аптеки.

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